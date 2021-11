Das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung meldet am Montag 22 Neuinfektionen mit dem Coronavirus.

Damit sind aktuell 324 aktive Infektionsfälle im Kreis registriert – 89 in der VG Kusel-Altenglan, 85 in der VG Lauterecken-Wolfstein sowie 150 im Oberen Glantal. Der Inzidenzwert, die Anzahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner, liegt unverändert zum Vortag bei 215. Die rund 4000 hier lebenden Angehörigen der US-Streitkräfte sind mit eingerechnet. Der Anteil der Corona-Patienten auf den Intensivstationen in der Westpfalz beträgt 6,54. Der Landkreis befindet sich nun in der Warnstufe 2.

Sieben Intensiv-Patienten

Auf der Intensivstation des Kuseler Westpfalz-Klinikums befand sich nach Angaben von Kliniksprecher Dennis Kolter am Montag, 10 Uhr, ein Patient auf der Isolierstation. Zudem wurde ein Corona-Patient auf der Intensivstation behandelt. Am Standort in Kaiserslautern wurden 18 Covid-Patienten behandelt, 15 auf der Isolierstation und drei auf Intensiv, von denen wiederum ein Patient beatmet werden musste. In der Nordpfalz wurden in Rockenhausen acht Corona-Patienten behandelt. Auf der Intensivstation befanden sich drei Covid-Patienten, einer musste beatmet werden. Am Standort Kirchheimbolanden wurde Kolter zufolge ein Corona-Patient auf der Intensivstation behandelt. Etwas ruhiger ging es im Nardini-Klinikum in Landstuhl zu (Stand Montag, 17.15 Uhr). Von zehn Intensivbetten waren dort drei belegt. Corona-Patienten wurden in Landstuhl aktuell nicht behandelt. Das geht aus den mehrfach täglich veröffentlichten Zahlen des Divi-Intensivregisters hervor.