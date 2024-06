Die Wähler im Oberen Glantal haben entschieden: Auch in den kommenden acht Jahren heißt der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Christoph Lothschütz (CDU). Der Amtsinhaber setzte sich deutlich gegen seine SPD-Kontrahentin Pia Bockhorn-Tüzün durch. 70,7 Prozent machten laut verläufigem Endergebnis ihr Kreuz hinter dem Namen des 56-Jährigen. Seine Gegenkandidatin, die 29,3 Prozent der Stimmen erhielt, zählte zu den ersten Gratulanten. Lothschütz bedankte sich daraufhin ausdrücklich für den fairen Wahlkampf.

Wahlen Rheinland-Pfalz 2024: So hat die Pfalz gewählt

