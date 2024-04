Mit Martin Heß als Spitzen- sowie Bürgermeisterkandidat will der CDU-Ortsverein Kusel bei der Kommunalwahl im Juni antreten. Auch ein Kandidat für die Wahl des Ortsvorstehers Diedelkopf wurde nominiert.

Mit Martin Heß habe man den idealen Kandidaten für Kusel nominiert. Er sei politisch versiert und bringe gleichermaßen frischen Wind in den Politikbetrieb, wird CDU-Sprecher Julian Hellriegel in einer Mitteilung des CDU-Ortsvereins Kusel zitiert. 22 Kandidaten stehen auf der Vorschlagsliste für die Wahl des Kuseler Stadtrats, die der CDU-Ortsverein laut Mitteilung vergangene Woche in der Kuseler Ziegelhütte aufgestellt hat. Jochen Koch, der aktuell Fraktionsvorsitzender der CDU im Stadtrat ist, habe sich demnach „außerordentlich zufrieden“ gezeigt und sich „besonders über die vielen jungen Gesichter auf den vorderen Plätzen der CDU-Liste“ gefreut.

Als Kandidat für den Ortsvorsteher von Diedelkopf geht die CDU mit Wolfgang Ehlhart ins Rennen. Im Ortsbeirat wollen sich laut Partei Wolfgang Ehlhardt, Sandra Hillen, Michael Keip, Peter Szigligeti und Marcus Fuchs engagieren.

„Wir freuen uns auf den Wahlkampf und darauf, in Kusel etwas zu bewegen und voran zu bringen“, wird Christina Theiß zitiert. Sie steht auf der CDU-Vorschlagsliste für den Kuseler Stadtrat auf Platz fünf.

CDU-Kandidaten

Die Kandidaten auf den ersten 20 Listenplätzen der CDU für die Wahl des Kuseler Stadtrats sind: Martin Heß, Michael Daniel, Jochen Koch, Karin Gistl, Christina Theiß, Julian Hellriegel, Johannes Gistl, Jürgen Oster, Lothar Petri, Johannes Stirnemann, Joseph Marx, Klaus Stemmler, Petra Fauß, Michael Berwanger, Reinhard Reiser, Thorsten Hillen, Ulrich Ernst, Christian Reiß, Michael Keip, Gabi Owen-Matzenbacher.