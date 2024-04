In den Tagen kurz nach der (Teil-)Legalisierung von Cannabis stellt die Polizei noch einmal klar: „Das Führen von Kraftfahrzeugen im öffentlichen Straßenverkehr unter dem berauschten Einfluss von Cannabis bleibt nach wie vor verboten.“ In einer Pressemitteilung kündigt das Polizeipräsidium Westpfalz, in dessen Zuständigkeitsbereich die Polizeiinspektionen Kusel und Lauterecken liegen, verstärkte Kontrollen an: Dabei werde, wie auch beim Alkohol, darauf geachtet, ob ein gesetzlich vorgeschriebener Grenzwert überschritten wird. Die genaue Konzentration des Wirkstoffs THC werde unter anderem durch die Auswertung einer Blutprobe nachgewiesen. In den nächsten Tagen werde nun häufiger kontrolliert. Damit solle das Bewusstsein der Bürger dahingehend geschärft werden, „dass – genau wie im Zusammenhang mit Alkohol auch – eine Beeinflussung durch den Konsum von Cannabis und die Teilnahme am Straßenverkehr unvereinbar sind“, so die Polizei.