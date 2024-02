In der Gruppe 1 der C-Klasse Kusel-Kaiserslautern entscheidet die SG Pfeffelbach/Konken eine torreiche Partie gegen den SV Hefersweiler für sich und gewinnt damit ihr 15. Spiel in Folge. Die Zweitbesetzung des SV Spesbach erkämpfte sich beim vorher ungeschlagenen Ligaprimus SV Miesau einen Heimsieg.

Gruppe 1

TSG Burglichtenberg II - SG Haschbach/Schellweiler II 4:0. Die Heimmannschaft hatte das Spiel von Beginn an klar im Griff und ging dank Sascha Cziborr (40.) verdient mit 1:0 in die Halbzeitpause. Die Gäste versuchten immer wieder mit Kontersituationen kleine Nadelstiche zu setzen, die jedoch von der Thallichtenberger Defensive immer wieder im Keim erstickt wurden. Melvin Schnur (60.) und Marius Korn (66.) erhöhten im zweiten Durchgang auf 3:0. Noah Emil Feilhaber setzte in der 90. Minute den Schlussstrich und krönte den souveränen 4:0-Heimerfolg. Die Zweitbesetzung der TSG rückt damit in der Tabelle auf Platz elf vor. Die SG Haschbach/Schellweiler II bleibt unverändert auf Platz sieben.

SG Schrollbach/Hauptstuhl II - SV Kaulbach-Kreimbach 0:7. Der zweitplatzierte SV Kaulbach-Kreimbach dominierte beim Tabellenvorletzten das Spiel von Beginn an und konnte dank souveräner Offensiv- und Defensivleistung einen deutlichen Auswärtssieg einfahren. Die Partie fand ausschließlich auf das Tor der Gastgeber statt und hätte im Ergebnis noch deutlich höher ausfallen können. Für den SV Kaulbach-Kreimbach trafen Frederico Kisadi (4), Pascal Krauth (2) und Niko Schneck.

SG Hirsau II - SV Herschweiler-Pettersheim II 0:2. Das direkte Duell gegen die SG Hirsau konnten die Gäste für sich entscheiden. Damit zieht der SV Herschweiler-Pettersheim II an den Hundheimern vorbei , die dadurch auf Platz neun der Tabelle abrutschen. Die beiden Treffer der Partie erzielten Johannes von Blohn (46.) und Fabian Strauß (79.).

SV Hefersweiler - SG Pfeffelbach/Konken 4:7. Den ersten Treffer der Partie erzielten die Gäste nach 25 Minuten. Hefersweiler traf acht Minuten später zum Ausgleich, ehe die SG zur erneuten Führung traf. Dementsprechend ging es mit 1:2 in die Pause. In Durchgang zwei kamen beide Mannschaften in Torlaune. Direkt nach Wiederanpfiff glichen die Hausherren aus. Die Gäste gingen in der 56. Minute zum dritten Mal in Führung. Diese hielt jedoch wieder nur knapp 15 Minuten, denn der SVH traf in der 69. Minute erneut zum Ausgleich. In den restlichen 20 Minuten erlangten die Gäste erneut die Führung und erhöhten wenige Minuten später auf 3:5. Nur zwei Minuten später erzielte Hefersweiler den Anschlusstreffer, Pfeffelbach/Konken drehte in den Schlussminuten jedoch noch mal auf und besiegelte mit zwei weiteren Toren den 7:4-Auswärtserfolg. Die Torschützen des SV Hefersweiler waren Patrick Sebastian (33., 69., 78.) und Daniel Willrich (47.). Für die SG Pfeffelbach/Konken trafen Christoph Schummel (25.), Danny Stieglhofer (38., 76.), Benjamin Hinkelmann (71., 90.), Johannes Burger (56.) und Oliver Schultheis (85.). Die SG Pfeffelbach/Konken gewinnt somit auch ihr fünfzehntes Spiel und steht mit maximaler Punkteausbeute an der Tabellenspitze.

TuS Landstuhl - SG Föckelberg/Bosenbach II 6:0. Der Favorit aus Landstuhl siegte klar und bleibt damit an den oberen Tabellenplätzen dran. Es war der achte Sieg des TuS ohne Gegentreffer, was deutlich für die Defensive der Mannschaft spricht, die die zweitwenigsten Tore der Liga kassiert hat.

SpVgg Welchweiler - TuS Glan-Münchweiler II 6:2. Da bis zum Spielanpfiff kein Schiedsrichter auftauchte, einigten sich beide Mannschaften darauf, dass ein verletzter Spieler der SpVgg Welchweiler die Partie leiten sollte. Dieser bekam auch nach Abpfiff Lob von den Gästen für seine Leistung. Die Gäste erwischten den besseren Start und erzielten mit dem ersten Angriff den Führungstreffer durch Julian Rech (2.). Direkt im Anschluss trafen die Gastgeber zum Ausgleich. Danach war Welchweiler die spielbestimmende Mannschaft und drehte die Partie bis zum Halbzeitpfiff auf 5:1. Kurz nach dem Seitenwechsel legte Welchweiler noch ein sechstes Tor nach. Gegen Ende der Partie erhielten die Hausherren noch einen Elfmeter, der jedoch vom Torhüter der Gäste, Timo Eichinger, pariert wurde. Wenige Minuten vor Schluss betrieben die Gäste noch ein wenig Ergebniskosmetik, dank des Treffers von Erik Leonhart (86.) zum 6:2-Endstand. Die Torschützen der SpVgg Welchweiler waren Philip Christmann (3., 42.), David Eichmann (33., 51.), Denis Miller (21.) und Florijant Saitaj (36.).

Gruppe 2

FV Ramstein III - SG Pfeffelbach/Konken II 6:1. Die Hausherren starteten furios in die Partie und führten dank der Treffer von Clark Jalda (4., 12.) und Emre Karateke (5.) früh mit 3:0. Nach gut einer halben Stunde Spielzeit legte Emre Karateke das zwischenzeitliche 4:0 nach (32.), ehe Tobias Simon für die Gäste in der 35. Minute bereits das Tor markierte, dass der Ehrentreffer bleiben sollte. Kurz vor dem Gang in die Kabine stellte Edin Kuduzovic den alten Abstand wieder her (44.). Nach dem Seitenwechsel traf erneut Edin Kuduzovic zum schließlichen 6:1-Endstand (54.).

SV Spesbach II - SV Miesau 3:1. Dem Heimteam gelang ein überraschender Erfolg gegen den bis dahin ungeschlagenen Ligaprimus aus Miesau. Somit etabliert sich die zweite Mannschaft des SV Spesbach im vorderen Tabellenbereich.

SV Kottweiler-Schwanden II - FV Kindsbach II 1:4. Nach einer torlosen ersten Hälfte traf Daniel Mayer früh im zweiten Durchgang zur Gästeführung (50.). Marcus Kallay (57.), Bernhard Schulz (68.) und erneut Daniel Mayer (78.) erhöhten im Anschluss auf 4:0. In der 81. Spielminute traf Joshua Hornbruch für die Hausherren, sein Treffer blieb am Ende allerdings nur Ergebniskosmetik. Der FV Kindbach II stellt den Anschluss an die Ligaspitze her.