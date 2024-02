Mit drei Nachhol-Begegnungen hat die Gruppe eins das Jahr in der C-Klasse des Fußballkreises Kusel-Kaiserslautern eingeläutet. Tabellenführer SG Pfeffelbach/Konken scheint einfach nicht zu stoppen.

C-Klasse Kusel-Kaiserslautern Gruppe 1

TSG Burglichtenberg II - TuS Glan-Münchweiler II 6:2. Die Hausherren fanden gut in die Begegnung und lagen nach gut einer halben Stunde Spielzeit mit 3:0 vorne. Die Treffer erzielten hierbei Nehemiah Williams (18.), Lionel Njiki (21.) und Abdoul Boukari Ali (33.). Allerdings gelang es dem Gast, die Begegnung durch die Treffer von Bajram Deli (37.) und Yannick Raab (44.) zur Pause wieder spannend zu gestalten, mit dem 3:2 ging es in die Kabine. Nach dem Seitenwechsel ließen die Gastgeber dann aber nichts mehr anbrennen und sicherten sich dank eines Doppelpacks von Kevin Bier (52., 70.) und des zweiten Treffers von Nehemiah Williams (63.) den am Ende deutlichen 6:2-Heimerfolg.

SV Herschweiler-Pettersheim II - TuS Landstuhl 0:6. Dem TuS Landstuhl gelang in der Fremde ein Schützenfest. Zum deutlichen 6:0-Erfolg trafen Dominic Kahrau (30.), Hagen Hentrup (32., 37.), Benedikt Stutzinger (59.) und Fabian Jung (68., 78.). Die Gastgeber blieben vor dem Tor insgesamt deutlich zu ungefährlich.

SpVgg Welchweiler - SG Pfeffelbach/Konken 1:5. Die Gäste erwischten einen perfekten Start in die Partie, zweimal Christoph Burger (4., 27.) und Danny Stieglhofer trafen zur 3:0-Führung nach nicht einmal einer halben Stunde Spielzeit. Vor dem Halbzeitpfiff brachte Marco Hönsch die Heimmannschaft auf die Anzeigetafel (43.), eine Aufholjagd gelang der SpVgg Welchweiler allerdings auch nach dem Seitenwechsel nicht. Zum 1:5-Endstand traf im zweiten Durchgang per Doppelpack Benjamin Hinkelmann, der Tabellenführer marschiert somit weiterhin durch die Liga.