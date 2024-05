In der Gruppe Nord der C-Klasse Kaiserslautern-Donnersberg hat die SG Eintracht Kaiserslautern II mit einem Sieg im Topspiel gegen die Zweitbesetzung der TSG Zellertal ihre Aufstiegschancen immens erhöht. In der Süd-Gruppe biegen nach einem erfolgreichen Spieltag auch die SG Frankenstein/Weidenthal und der SV Mehlbach auf die Zielgeraden Richtung B-Klasse ein.

Gruppe Nord

SG Appeltal II - SSV Dreisen 7:2. Dreisen ging nach einer halben Stunde durch Sascha Deffner in Führung. Die Hausherren schafften es jedoch, die Partie noch vor der Pause zu drehen. Patrick Scheid (38.) und Luca Wasem (43.) stellten auf 2:1. Im zweiten Durchgang waren die Gastgeber dann deutlich überlegener und siegte am Ende klar mit 7:2. Den Gästen gelang zwar der Treffer zum zwischenzeitlichen 4:2, durch Said Demaj (70.), am Spielausgang änderte dies jedoch nichts. Die weiteren Tore für die SG Appeltal II erzielten Sebastian Schlemmer (2), Daniel Danner und erneut Patrick Scheid, der insgesamt dreimal traf.

SV Gundersweiler II - SG Eiche Sippersfeld/Lohnsfeld/Neuhemsbach II 2:0. Spieler der Partie war Philip Fingerhut, der mit seinen beiden Treffern den Heimsieg für die Zweitbesetzung des SV Gundersweiler sicherte. Die Gastgeber waren leicht überlegen und gewannen deutlich mehr Zweikämpfe. Fingerhut traf sowohl in Durchgang eins (32.) als auch in Durchgang zwei (85.).

SG Eintracht Kaiserslautern II - TSG Zellertal II 3:0. Im Topspiel um den Relegationsplatz traf Marius Schulz bereits in der ersten Spielminute für die Eintracht. In der 22. Minute schnürte er dann den Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße. Mit dem Tor von Pawel Wasiak in der 75. Minute war die Partie dann endgültig entschieden. Der Aufstiegsanwärter gewann diese Toppartie verdient. Mit dem Sieg kann sich die SG Eintracht Kaiserslautern II von der TSG Zellertal II absetzen. Die Kaiserslauterer haben nun vier Punkte Vorsprung und können sich am nächsten Spieltag mit einem Dreier bei der SG Eiche Sippersfeld/Lohnsfeld/Neuhemsbach II den Relegationsplatz endgültig sichern.

FC Marnheim - SG Münchweiler/Alsenbrück-Langmeil 4:2. Die Gastgeber schafften es immer wieder, durch Konter und Schnittstellenbälle die gegnerische Abwehr vor Probleme zu stellen. Dementsprechend war es in der 17. Minute Calvin Zöll, der einen solchen Konter ausspielte und Marnheim in Führung brachte. Die Gäste kämpften sich jedoch zurück in die Partie und glichen durch Willi Sautner in der 27. Minute aus. Direkt nach Wiederanpfiff nutzte Marnheim einen Fehler der Gästeabwehr und ging erneut in Führung (28.). Noch vor der Pause erhöhten die Hausherren auf 3:1. Die Gäste zeigten Moral und erzielten den Anschlusstreffer. Erneut war es Sautner, der in der 71. Minute einnetzte. Nur fünf Minuten später gab es für die SG die Riesenchance auf den neuerlichen Ausgleich, der zu dem Zeitpunkt völlig verdient gewesen wäre. Der Unparteiische entschied zurecht auf Handelfmeter, den Sautner allerdings vergab. Weitere fünf Minuten später fiel die Entscheidung. Marnheim konterte die Gäste erneut aus und gewann in einem knappen Spiel mit 4:2.

FV Kriegsfeld - TuS Bolanden II 3:0. Der Toptorjäger des FV Kriegsfeld, Pascal Kirchner, brachte seine Mannschaft in der 32. Minute in Führung. Nach dem Seitenwechsel kam von den Gästen vor allem offensiv gar nichts mehr. Die Hausherren hingegen drängten auf den nächsten Treffer. Den erzielte dann Steven Fischer in der 63. Minute. Die Partie war damit schon so gut wie entschieden. In der 70. Minute machte Pascal Kirchner mit seinem zweiten Treffer des Tages endgültig den Sack zu – ein verdienter Heimsieg.

Gruppe Süd

SV Mehlbach - FC Erlenbach II 4:2. Torjäger Vander Nascimento da Costa Frota brachte den Favoriten nach neun Minuten in Führung. Nur vier Minuten später erhöhte Saad Allah Murad auf 2:0. Die Gäste bekamen in der 18. Minute einen Foulelfmeter zugesprochen und verkürzten den Spielstand. In der 35. Spielminute netzte Da Costa Frota zum zweiten Mal ein und stellte auf 3:1. Mit dem Treffer von Tamer Zein in der 59. Minute schien die Partie bereits entschieden. Die Gäste meldeten sich in der 68. Minute allerdings noch mal zurück, als Tobias Saß zum 4:2 traf. Nur drei Minuten später sahen gleich zwei Akteure des SVM die Rote Karte. Erlenbach brachte aber trotz der Überzahl keine gefährliche Schlussoffensive mehr zustande. Mit dem Sieg erhöht der SV Mehlbach seine Chance auf den Aufstieg und kann sich am nächsten Wochenende gegen den VfL Kaiserslautern II die Relegationsteilnahme sichern.

TuS Ramsen II - NMB Mehlingen-Baalborn II 3:5. Die Hausherren gingen nach zehn Minuten in Führung. NMB drehte jedoch noch vor der Pause die Partie durch Treffer von Sebastian Koch (20.) und Jules Dörrschuck (35.). Im zweiten Durchgang erhöhte Eric Hemmer auf 3:1 (59.). Im direkten Gegenzug traf Julian Webert zum Anschluss für die Hausherren. Mehlingen baute die Führung allerdings erneut aus. Luca Glag erzielte den Treffer zum 2:4 in der 67. Minute. Die „Keiler“ verkürzten aufs Neue, diesmal war es Dennis Nasshan (71.). Mit dem nächsten Treffer der Gäste war dann aber endgültig die Luft raus. Jules Dörrschuck setzte in der 75. Minute den Schlusspunkt beim 5:3-Auswärtssieg.

SG Hochspeyer/ASV Waldleiningen II - VfL Kaiserslautern II 3:2. Kevin Hupp brachte den VfL in der 24. Minute in Führung. In der 37. Minute erhöhte Dominic Ngansop auf 2:0. Mit dem Pausenpfiff verkürzte Christian Giebert per Elfmeter. Im zweiten Durchgang drehten die Gastgeber die Partie dann komplett. Philip Quednau (68.) und erneut Giebert (74.) bescherten den Rot-Weißen einen verdienten Heimsieg in einer turbulenten Partie.

SV Mölschbach II - SG Siegelbach/Erfenbach III 4:0. Durch die Tore von Paul Block (11.), Marko Wild (15.) und David Volkholz (35.) war bereits im ersten Durchgang der Partie eine Vorentscheidung zugunsten des SVM gefallen. In Halbzeit zwei traf erneut Block (71.) zum 4:0-Endstand.

TuS Finkenbach/Waldgrehweiler II - FSV Kaiserslautern 6:3. Nach 1:0-Pausenführung durch Colin Windolf (16.) brachten die Hausherren direkt nach dem Seitenwechsel die Tormaschine ins Rollen. Binnen 18 Minuten stellte die Rosenelf auf 4:0. Die Treffer erzielten Silas Weber (47., 50.) und Daniel Wittal (63.). Die Gäste meldeten sich mit einem Doppelpack von Daniel Schumacher (64., 65.) zurück, sahen sich in der 71. Minute jedoch wieder mit einem Drei-Tore-Rückstand konfrontiert, als Luke Stephens für die Gastgeber traf. Nur eine Minute später verkürzte der FSV erneut, diesmal durch Björn Will. Mit dem zweiten Treffer von Luke Stephens (90.) war das Spiel dann aber entschieden.

SG Eintracht Kaiserslautern - SG Frankenstein/Weidenthal 0:2. Der Favorit wurde seiner Rolle gerecht und gewann verdient durch jeweils ein Tor in beiden Halbzeiten. Daniel Schmitt traf in Minute acht zur 1:0-Führung, Marco Köhler machte mit seinem Treffer in der 87. Minute den Deckel drauf. Die beste Abwehr der Liga glänzte zum wiederholten Male mit ihrer Qualität und sorgte wie schon so oft für einen Zu-Null-Sieg. Die SG Frankenstein/Weidenthal kann mit einem Sieg am nächsten Spieltag beim Tabellenneunten TuS Ramsen II die Meisterschaft und den damit verbundenen Aufstieg in die B-Klasse klar machen.