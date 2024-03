In der Gruppe Nord der C-Klasse Kaiserslautern-Donnersberg entschied der FC Marnheim das Topspiel gegen die Zweitbesetzung der TSG Zellertal für sich. In der Gruppe Süd muss sich die SG Niederkirchen/Morbach/Heiligenmoschel II dem TuS Finkenbach/Waldgrehweiler geschlagen geben und lässt somit wichtige Punkte im Rennen um den Aufstieg liegen.

Gruppe Nord

SG Münchweiler/Alsenbrück-Langmeil - SSV Dreisen 4:1. Die Hausherren gingen im ersten Durchgang fahrlässig mit ihren Torchancen um. Erst in der 34. Minute war es dann Willi Sautner, der zur 1:0-Führung traf. Nur drei Minuten nutzten die Gäste einen Fehler der SG MüLa aus und so war es Jens Gemünd, der den Ausgleich erzielte. Im zweiten Durchgang investierten die Gastgeber vor allem offensiv mehr und belohnten sich in der 56. Minute mit der erneuten Führung, erzielt von Jan Wissmann. David Orban (68.) erhöhte per Kopfballtor auf 3:1. Kurz vor dem Schlusspfiff umkurvte Jan Wissmann den Gästetorhüter und entschied mit seinem zweiten Treffer des Tages dann endgültig die Partie.

SG Eintracht Kaiserslautern II - SV Gundersweiler II 3:0. SG-Torjäger Pawel Wasiak brachte den Tabellenführer aus Kaiserslautern bereits nach sechs Minuten in Führung. Die Gäste hielten in der umkämpften Partie mit allem was sie hatten dagegen, mussten dann allerdings in der 60. Minute zusehen, wie Wasiak zum zweiten Mal einnetzte. Die Hausherren leisteten gute Defensivarbeit und ließen nur sehr selten Gefahr vor ihrem eigenen Tor aufkommen. Kurz vor Ende der Partie machte Marius Schulz (87.) den Deckel auf die Partie. Die SG Eintracht Kaiserslautern II gewinnt damit auch ihr siebtes Spiel in Folge und bleibt unverändert Tabellenzweiter.

SG Münsterappel/Gerbach/Niederhausen II - FV Kriegsfeld 1:1. Mirco Möbus brachte die Gäste nach 21 Minuten in Führung. Bei sehr schwierigen Platzbedingungen entschied sich die Partie über Kampf und Ausdauer, spielerische Akzente waren kaum möglich. Die Hausherren bekamen in der 62. Minute einen Elfmeter zugesprochen, der von Sebastian Schlemmer verwandelt wurde. Nach dem Ausgleich hatte die SG wieder etwas mehr vom Spiel, jedoch blieb es beim 1:1.

FC Marnheim - TSG Zellertal II 4:2. Justin Ludwig brachte die TSG per Elfmeter (28.) in Führung. Praktisch mit dem Pausenpfiff gelang Marnheim der Ausgleich durch Christian Frangel. Nach dem Seitenwechsel drehte Kevin Schäfer (53.) dann die Partie zugunsten der Hausherren. Yannick Eigenbrod erhöhte auf 3:1, ehe den Zellertalern der Anschluss durch Christoph Kabs (87.) gelang. Danach drängten die Gäste auf den Ausgleichstreffer, verursachten in der Nachspielzeit allerdings einen Elfmeter, der zum 4:2-Endstand führte. Marnheim setzt sich somit weiter von der Zweitbesetzung der TSG Zellertal ab und festigt den dritten Tabellenplatz. Die Zellertaler stehen mit sechs Punkten Rückstand auf Platz vier, absolvierten aber zwei Spiele weniger als der FC Marnheim.

Gruppe Süd

FC Erlenbach II - FSV Kaiserslautern 6:1. Nach einer knappen 1:0-Pausenführung drehten die Hausherren im zweiten Durchgang auf und fuhren letztlich einen Kantersieg ein. Die Treffer für den FC Erlenbach II erzielten Ruben Stinner, Luis Beinhardt, Lukas Konrad, Peter Kunz und Maximilian Lorenz (2). Enrico Igel gelang der einzige Treffer für den Gast zum zwischenzeitlichen 4:1.

TuS Ramsen II - SV Mehlbach 0:3. Das Topteam aus Mehlbach ließ in der Fremde nichts anbrennen und setzte sich mit 3:0 in Ramsen durch. Es trafen Vander da Costa Frota und Tamer Zein, der zwei Treffer beisteuerte.

SG Eintracht Kaiserslautern - SV Mölschbach II 4:1. Bereits nach zwei Spielminuten führten die Hausherren durch den Treffer von Justin Ritter, mit dem 1:0 ging es später in die Kabinen. Nach Wiederanpfiff legte das Heimteam durch die Treffer von Moritz Scheidel (52.) und Christian Witzcyak (58.) nach. Paul Walter brachte die Gäste in der 67. Minute zwar auf die Anzeigetafel, Hector Sandler stellte kurz darauf jedoch den alten Abstand wieder her (73.) und sicherte der SG Eintracht den Heimerfolg.

TuS Finkenbach/Waldgrehweiler II - SG Niederkirchen/Morbach/Heiligenmoschel II 3:1. David Huff (10.) und Lukas Hautz (12.) netzten bereits früh zu einer 2:0-Führung für die Heimelf . Im zweiten Durchgang erhöhte Nils Schlemmer (55.) und sorgte praktisch für die Vorentscheidung. Der Treffer von Moritz Walk für die SG in der 78. Minute konnte am Spielausgang nichts mehr ändern und blieb Ergebniskosmetik.

SG Frankenstein/Weidenthal - VfL Kaiserslautern II 4:1. Vom Ergebnis her war es eine klare Sache für den Spitzenreiter: Die Kombinierten aus dem Neustadter Tal schickten die Zweitgarnitur des VfL ohne Geschenk wieder zurück in die Stadt. Immerhin hatte Abdellah Zenguila nach gut einer Viertelstunde für die Gäste ausgleichen können, nachdem Nils Schwindinger zuvor die Führung gelungen war. Doch ein Eigentor ebnete vor der Pause den Weg. Der VfL hielt die Partie eine gute Stunde lang offen. Marco Köhler und Jannik Löchner aber legten schließlich zum 4:1 nach.

NMB Mehlingen-Baalborn II - SG Hochspeyer/ASV Waldleiningen II ausgefallen. Die Gastgeber traten nicht zur Partie an.