Das war es dann wohl für den TTC Brücken in der 1. Tischtennis-Pfalzliga. Denn das Spitzenspiel gegen den Aufsteiger SG Waldfischbach vor eigenem Publikum ging knapp mit 7:9 verloren. Der Rückstand zu den Spitzenteams TTC Oggersheim II und SG Waldfischbach ist nun vorentscheidend angewachsen.

„Alles entscheidend wird das Spiel gegen Waldfischbach“, meinte Kai Lothschütz vom TTC Brücken schon zum Rückrundenauftakt, der mit einem hart erkämpften 9:6-Auswärtssieg gegen den 1. TTC Pirmasens nach Plan verlief. Doch nun gab es die wohl vorentscheidende Niederlage gegen den Tabellenzweiten SG Waldfischbach. Die schon vor der Saison hoch gehandelte SGW siegte mit 9:7 und hat jetzt als Tabellenzweiter drei Zähler Vorsprung vor dem TTC Brücken, der ebenfalls mit dem Aufstieg in die Verbandsoberliga geliebäugelt hatte.

Mindestens Relegation

„Der zweite Platz soll es schon sein. Wir wollen mindestens in die Relegation“, meinte Jonas Greiner von der SG Waldfischbach, der mit seinem Team mit einem 9:0 gegen Kellerkind TTC Riedelberg in die Rückrunde gestartet war. Die SGW wolle bestenfalls sogar noch Tabellenführer TTC Oggersheim II überholen und den direkten Aufstieg einheimsen.

Brücken kam im Spitzenspiel etwas besser aus den Startlöchern. Nach zwei gewonnen Doppeln gelang Brückens Spitzenspieler Volker Altschuck ein 3:2-Erfolg gegen den wuchtig angreifenden Dominik Demmere. Auch bei Brückens Thomas Schimek, der mit zwei sogenannten Anti-Belägen, die zu einer Schnittumkehr führen, spielt, hatte gegen SGW-Topspieler Marcel Schäfer eine 2:0-Führung erarbeitet. Dann jedoch drehte Schäfer, der seine erste Saison in der obersten Verbandsspielklasse spielt, die Partie noch zu seinen Gunsten und verhinderte die 4:1-Führung Brückens.

Die Vorentscheidung

Der TTC Brücken war dennoch bis zum 5:3 vorne, auch weil Markus Dreier SGW-Angriffsspieler Markus Letzelter besiegte. Dann jedoch gelang Waldfischbach der wohl vorentscheidende Dreh. Jonas Greiner, Marcel Schäfer und Dominik Demmere holten drei Zähler in Serie für den Tabellenzweiten. Brücken gelang zwar stets der Ausgleich bis zum 7:7, doch Letzelter war es, der zwar eine 2:0-Satzführung einbüßte, dann aber gegen Brückens Steffen Becker-Katins noch im fünften Satz mit 11:6 gewann und die SGW mit 8:7 in Führung brachte.

Das Abschlussdoppel war dann eine deutlichere Sache für Waldfischbachs Schäfer/Demmere, die nach verlorenem Auftaktdurchgang mit 3:1 Sätzen gegen Daniel Stucky/Steffen Becker-Katins gewannen und den 9:7-Sieg für die SGW sicherten.

Für Brücken gilt es nun, die restlichen sieben Saisonspiele alle zu gewinnen, um im Jahr des 50. Bestehens des Klubs noch den Aufstieg zu sichern.

TSG gewinnt Spitzenspiel

In der 2. Pfalzliga West liegt der TTC Kreimbach-Kaulbach nun auf dem dritten Tabellenrang. Gegen den SV Weselberg, derzeit punktloses Ligaschlusslicht, gab es einen deutlichen 9:4-Auswärtserfolg. Dennoch war Kreimbach nach den Doppeln mit 1:2 im Hintertreffen, fing sich schnell und sicherte sich vier Einzelsiege in Serie durch Lukas und Niklas Keil, Fabian Linn und Robin Göddel. Auch in der Folge sollte es Weselberg nicht mehr gelingen, die Partie enger zu gestalten. Den siegbringenden neunten Zähler sicherte Linn mit einem 3:0-Satzsieg gegen Angriffsspieler Volker Reinig.

In der Tabelle liegt Kreimbach-Kaulbach weiter einen Zähler hinter dem Tabellenzweiten TSG Kaiserslautern III, der das Spitzenspiel gegen den TTC Nünschweiler II mit 9:3 gewann.