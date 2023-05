Zum schön Anschauen, zur Nachahmung empfohlen und für Insekten ein Heim – so lässt sich zusammenfassen, was in Kusel zwischen Kreissparkassengebäude und Mitarbeiterparkplatz aufgeblüht ist.

Dabei haben viele mitgeholfen, um die neue Blumenwiese mit Bienenkästen und Trockenmauer anzulegen, die diese Woche feierlich eingeweiht wurde: Die Imkervereine Kohlbachtal und Glanbrücken betreuten zwei Bienenvölker. Die Bienenkästen, die auf der Blumenwiese stehen, sind von Mädchen und Jungen der Altenkirchener Kindertagesstätte „Sonnenhügel“ und der Kindertagesstätte St. Julian bemalt worden.

Schüler der Berufsbildenden Schule haben ein Insektenhotel in der Schultischlerei angefertigt, genauso wie ein großes Sparkassenlogo – in das Holz sind Löcher gebohrt, in denen beispielsweise Wildbienen gerne nisten. Eine Trockenmauer schafft Schutz für wärmebedürftige Tiere wie Eidechsen. Zurzeit blühen hunderte Tulpen, andere Blumen werden folgen – Nahrung für das fliegende und kriechende Getier.

Ausstellung von Judith Boy bis Monatsende

Anlass für das Anlegen der Blumenwiese ist laut Vorstandsvorsitzendem Helmut Käfer das 145-jährige Bestehen der Sparkasse. Am Mittwochnachmittag wurde sie feierlich eingeweiht. Mitarbeiter waren ebenso dabei wie Vertreter der beteiligten Vereine, Schule, Kindergärten, der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan sowie der Stadt.

Die Körborner Performancekünstlerin Judith Boy zeigte den Gästen zunächst neben der Blumenwiese einen Performancetanz und eröffnete anschließend eine Kunstausstellung in der Kundenhalle mit „Gemälden und Objekten aus transformierten Materialien“, die bis zum 30. Mai betrachtet werden können.