Erkennen Sie diese Mütze, liebe Leserinnen und Leser? Erraten Sie, zu welchem Ortsbürgermeister sie gehört? Die RHEINPFALZ erkundigt sich dieser Tage bei sämtlichen Ortsbürgermeistern im Kreis, ob diese zur Kommunalwahl im Juni nochmals antreten oder ob sie ihr Ehrenamt – aus welchen Gründen auch immer – niederlegen wollen. Um seine Entscheidung symbolisch auszudrücken, dass er sein Amt als Ortsbürgermeister, äh seine Mütze, an den Nagel hängen wird, übermittelte uns besagter Ortschef dieses Foto. Na, wissen Sie, um wen es sich handelt? Wer seinen Tipp bis Donnerstag, 14, März, 18 Uhr, per E-Mail an redkus@rheinpfalz.de schickt, erhält eine Rückmeldung, ob er richtig liegt. Unter allen richtigen Antworten verlosen wir zwei RHEINPFALZ-Dubbetassen sowie ein RHEINPFALZ-Schlüsselband.