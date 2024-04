Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Derbyzeit in der Bezirksliga: Am Sonntag (19 Uhr in Bedesbach) empfängt der TuS Bedesbach-Patersbach die abstiegsbedrohten Schönenberger. Ihr Trainer Thomas Löber erwartet kein einfaches Spiel.

Nach einem deutlichen Auswärtserfolg in Contwig vergangene Woche liegt für den TuS Bedesbach-Patersbach der Fokus auf dem anstehenden Bezirksligaderby.

Contwig ist für die „Bepas“