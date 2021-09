Ein Unbekannter hat offenbar beim Ausparken ein fremdes Auto beschädigt und sich dann aus dem Staub gemacht. Laut Polizeibericht stellte der Fahrer eines blauen BMW sein Auto am Dienstag gegen 17 Uhr auf einem Parkplatz der Verbandsgemeinde in der Schulstraße ab. Nach einer halben Stunde kehrte der Mann zurück und sein Auto war beschädigt. Zeugen sollen sich mit der Polizei in Verbindung setzen, Telefon 06382 9110.