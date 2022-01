Mit dem FV Kusel II und dem SV Einöllen sind lediglich zwei Mannschaften aus dem Landkreis Kusel in der B-Klasse Gruppe B vertreten. Vor den letzten ausstehenden Gruppenspielen ist klar: Für beide geht es in die Abstiegsrunde. In ernsthafte Gefahr dürfte aber keiner mehr geraten.

Fünfter und Siebter, 20 und 16 Punkte. So lesen sich die Bilanzen der A-Klasse-Reserve der Kreisstädter und des SV Einöllen kurz vor Abschluss der Gruppenphase. In Anbetracht der Tatsache, dass der FVK 16 und der SV Einöllen 13 Punkte mit in die Abstiegsrunde nehmen werden, ist doch das allererste Saisonziel, nicht in ernsthafte Abstiegsgefahr zu geraten, quasi schon erreicht. Dazu kommt, dass beide Mannschaften noch ein für die Mitnahmepunkte relevantes Heimspiel vor sich haben und so weitere Punkte sammeln können.

Die Kuseler empfangen noch den sechstplatzierten FV Weilerbach II (6. März), bereits in der Woche davor gastiert Schlusslicht FV Kindsbach II beim SV Einöllen. Jene Kindsbacher würden, Stand heute, mit gerade einmal vier Punkten in die weitere Saison gehen. Mit deren sieben geht der Vorletzte von der SG Oberarnbach/Bann II in die Abstiegsrunde. Schwer vorstellbar, dass Kusel II oder Einöllen da noch einmal in Gefahr geraten. Zumal maximal der Letzte auch tatsächlich absteigen muss. Sicher ist selbst das nicht.

DIE TABELLE

1. FV Ramstein II 14 Spiele/32 Punkte

2. SV Rodenbach II 14/32

3. SG Schopp/Linden II 14/27

4. TuS Hohenecken II 16/27

5. FV Kusel II 14/20

6. FV Weilerbach II 14/20

7. SV Einöllen 15/16

8. SG Oberarnbach/Bann II 15/8

9. FV Kindsbach II 14/4