Die Bürgerbusse der Verbandsgemeinden (VGs) Lauterecken-Wolfstein und Kusel-Altenglan fahren am Samstag, 26. Oktober, zur Seniorenmesse des Landkreises Kusel in der Realschule plus in Wolfstein, Im Tauchental 18. Die Messe findet von 10 bis 17 Uhr statt. Fahrtwünsche aus dem Bereich Lauterecken-Wolfstein können in den Telefondiensten am Mittwoch, 23. Oktober, 15 bis 17 Uhr, unter der Telefonnummer 06382 791-921 (aus dem Bereich der ehemaligen VG Lauterecken) oder 06382 791-922 (ehemalige VG Wolfstein) angemeldet werden. Im Bereich Kusel-Altenglan fährt der Bürgerbus zu festen Zeiten: zweimal ab dem Kuseler Bahnhof, einmal um 9.15 und einmal um 13 Uhr. Er hält unterwegs in Rammelsbach am Netto (9.25 und 13.10 Uhr), in Altenglan am Bahnhof (9.35 und 13.20 Uhr) und in Bosenbach (9.45 und 13.30 Uhr). Rückfahrten: 12 und 16 Uhr.