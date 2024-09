Der für dieses Wochenende angedachte Clubsport-Automobil-Slalom des Motorsportclubs Brücken ist abgesagt. Es gibt weder einen Ersatztermin noch eine Ausweichstrecke, wie Slalomleiter Matthias Meiers auf Anfrage berichtete.

„Es gab im Sportausschuss unseres Vereins nicht die Zustimmung für die Landesstraße von Krottelbach in Richtung saarländischer Grenze“, sagt der erfahrene Fahrer und Sportleiter des veranstaltenden MSC. Die Strecke ist nicht einfach und erfordert höchste Konzentration wegen der Höhenunterschiede, Böschungen und Bäume. Doch in der Vergangenheit wurden hier Läufe sowohl zur pfälzischen als auch den saarländischen ADAC-Meisterschaften im Automobil-Slalom ausgefahren.

Was den Veranstalter noch mehr drückt als eventuelle Kritik an der Strecke, sind die Kosten. „Weil wir über die Landkreisgrenze hinaus die Straßensperrung benötigen, fallen doppelte Gebühren an. Einmal auf pfälzischer und einmal auf saarländischer Seite. Und die sind nicht gering“, erklärt Meiers weiter. „Wir sind auf der Suche nach einer geeigneten Strecke und hoffen dabei auf Unterstützung. Denn wir wollen den Automobil-Slalom des Motorsportclubs Brücken weiterhin anbieten. Vielleicht meldet sich der Besitzer eines geeigneten Grundstücks und stellt seine Flächen für ein Wochenende zur Verfügung“, hofft der Slalomleiter.