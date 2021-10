Zu einem außergewöhnlichen Fußballspiel kommt es am Samstag, 2. Oktober, auf dem Etschberger Sportplatz. Dort stehen sich nämlich um 15 Uhr die „FC Youngstars“, ein Team der Kontaktstelle Holler, und eine Auswahl der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende auf dem Kuseler Windhof gegenüber. Der Wunsch zur Gründung der „Youngstars“ sei aus den Reihen der Jugendlichen an ihn herangetragen worden, berichtet Kontaktstellen-Leiter Bastian Drumm. „Die Jugendlichen sind alle im Alter zwischen 15 und 20 Jahren“, berichtet Drumm. Bei dem Kleinfeldturnier sei die Idee aufgekommen, auch mal Elf gegen Elf auf einem großen Feld gegen ein Team vom Windhof zu spielen. In der Kontaktstelle Holler, treffen sich seit 1983 Kinder und Jugendliche zum Lernen und in ihrer Freizeit.