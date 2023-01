Die Kuseler Innenstadt hat seit Montag einen Leerstand weniger zu verzeichnen. Der Kuseler Asia-Laden ist vom Bahnhof in Richtung Fußgängerzone umgezogen. Die Inhaberin verspricht sich durch die bessere Lage mehr Kundschaft.

Kurz vor Weihnachten gingen im Laden „Namcha Asia“ in einem Wohnhaus am Kuseler Bahnhof die Lichter aus. Fast zwei Jahre betrieb die Familie Prayoonkham aus Reichweiler den Laden mit asiatischen Lebensmitteln. Doch der Standort war nicht ideal, wie Inhaberin Wichada Prayoonkham berichtet. „Beim alten Laden war allein der Eingang schwer zu erkennen.“ Vom neuen Standort in der Bahnhofstraße 3 kurz vor der Kuseler Fußgängerzone neben dem Schuhhaus Fritz verspricht sich die 19-Jährige mehr Kundschaft. „Wir sind fast direkt in der Stadt. Hier kann man den Laden besser erkennen.“ Am Eröffnungstag am Montag herrschte bereits reges Treiben. Umbauten seien in den schon länger leerstehenden Ladenräumen nicht nötig gewesen, berichtet Prayoonkham. Die neuen Räumlichkeiten seien zudem größer als die alten am Bahnhof.

Die bessere Lage des neuen Ladens soll für mehr Kundenzulauf sorgen. Foto: Michelle Pfeifer

Frisches Obst und Gemüse

Hauptsächlich werde das Geschäft, in dem vorwiegend thailändische Lebensmittel angeboten werden, von Prayoonkhams Eltern betrieben. Neben Regalen, auf denen beispielsweise verschiedene asiatische Soßen, Suppen, Reispapier, Nudeln oder Essstäbchen zu finden sind, gibt es auch einen Tiefkühlbereich etwa mit Krabbenbällchen oder Shrimps. Eine Auswahl an frischem Obst und Gemüse – etwa thailändischer Basilikum oder spezielle grüne Tomaten – soll in den kommenden Wochen folgen. Zudem könnten die Lebensmittel auch online bestellt werden, erzählt die Inhaberin.