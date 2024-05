In der Westpfalz ist die Anzahl der Menschen ohne Job im April leicht gesunken. Im Kreis Kusel war die Entwicklung anders.

Obwohl eine spürbare Frühjahrsbelebung ausblieb, präsentierte sich der Arbeitsmarkt in der Westpfalz im April von seiner stabilen Seite, da viele Menschen ihre Arbeitslosigkeit mit der Aufnahme einer Beschäftigung beenden konnten, heißt es im Monatsbericht April der Agentur für Arbeit Kaiserslautern-Pirmasens. Während in der Westpfalz die Arbeitslosigkeit insgesamt leicht zurückging, verzeichnete die Behörde im Landkreis Kusel steigende Zahlen. Zum Stichtag im April waren im Kreis 1677 Männer und Frauen bei der Arbeitsagentur und dem Jobcenter arbeitslos gemeldet. Das waren 41 mehr (2,5 Prozent) als im März sowie 54 mehr (plus 3,3 Prozent) als im April vergangenen Jahres. Die Arbeitslosenquote lag im April bei 4,6 Prozent, also 0,1 Prozentpunkte über dem Wert des Vormonats. Gestiegen ist auch das Stellenangebot im Kreis. Dem Arbeitgeber-Service wurden in den vergangenen vier Wochen 68 neu zu besetzende Stellen gemeldet – 31 mehr als im März. Zum Zähltag waren im Kreis 555 Stellen offen.