Der Arbeitsmarkt in der Westpfalz zeigte sich im März weiterhin stabil. Zum Stichtag waren weniger Menschen auf der Suche nach einem Job als noch im Monat zuvor. Und die Aussicht, eine neue Anstellung zu finden, ist nach Angaben der Agentur für Arbeit recht gut.

Während in den vergangenen beiden Monaten noch ein saisonaler Anstieg der Arbeitslosigkeit zu beobachten war, hat sich die Kurve nun gedreht. Die positive Grundstimmung spiegele sich auch in dem anhaltend breiten Arbeitsstellenangebot wieder, teilte die Agentur für Arbeit Kaiserslautern-Pirmasens mit. So meldeten die Unternehmen aus dem Kreis Kusel dem Arbeitgeberservice in den vergangenen vier Wochen 83 zu besetzende Stellen – 16 mehr als noch im Februar. Zum Stichtag waren im Kreis noch 654 offene Stellen im Bestand.

In der Westpfalz, also den Kreisen Kaiserslautern, Kusel, dem Donnersbergkreis sowie den kreisfreien Städten Kaiserslautern, Zweibrücken und Pirmasens, wurden insgesamt 988 zu besetzende Stellen gemeldet (389 weniger als im Februar) – im Bestand waren zum Stichtag westpfalzweit 6771 Stellen frei. „Die Region bietet beste Chancen für alle Männer und Frauen, die nach einer neuen Anstellung suchen“, wird Peter Weißler, der Leiter der Agentur für Arbeit Kaiserslautern-Pirmasens, in einer Mitteilung zitiert.

Im Kreis Kusel waren im März 1615 Männer und Frauen bei der Agentur für Arbeit und dem Jobcenter arbeitslos gemeldet. Das waren 16 (minus ein Prozent) weniger als im Februar, aber 41 (plus 2,6 Prozent) mehr als im Vorjahresmonat. Die Arbeitlosenquote ist im März um 0,1 Prozentpunkt auf nun 4,4 Prozent gesunken (Februar 2022: 4,3).

Für die gesamte Westpfalz meldet die Arbeitsagentur für den Stichtag im März insgesamt 16.648 Arbeitslose. Das waren 75 weniger als im Februar (minus 0,4 Prozentpunkte), aber 855 mehr (plus 5,4 Prozent) als im März vor einem Jahr.