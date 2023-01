Die Anzahl der Frauen und Männer im Kreis ohne Job ist im Dezember gesunken. Der Kreis folgt damit der Entwicklung in der gesamten Westpfalz, wie aus den am Dienstag von der Agentur für Arbeit veröffentlichten Zahlen hervorgeht.

Zum Stichtag im Dezember waren im Kreis 1547 Männer und Frauen bei der Agentur für Arbeit und dem Jobcenter arbeitslos gemeldet. Das waren 2,4 Prozent (38) weniger als im November und 0,3 Prozent (4) mehr als im Dezember 2021. Die positive Entwicklung wirkt sich auf die Arbeitslosenquote aus: Diese lag im Kreis bei 4,2 Prozent, also 0,2 Prozentpunkte niedriger als im November.

„Der Arbeitsmarkt zeigte sich im Dezember wie über das gesamte Jahr hinweg stabil. Die Unternehmen in der Region sind intensiv auf der Suche nach neuem Personal. Das bietet im neuen Jahr Chancen für alle, die auf der Suche nach einer neuen Anstellung sind“, wird Peter Weißler, Leiter der auch für den Kreis zuständigen Agentur für Arbeit Kaiserslautern-Pirmasens. Zudem zeige die Anzahl der gemeldeten Arbeitsstellen, „wie viele Möglichkeiten der Arbeitsmarkt in der Region bietet – auch für Geringqualifizierte und weitere Personengruppen, die bisher noch zu wenig im Blick der Unternehmen waren“.

661 offene Stellen

Dem Arbeitgeber-Service wurden in den vergangenen vier Wochen 52 freie Stellen im Kreis gemeldet – 48 weniger als im November und 16 weniger als im Vorjahresmonat. Insgesamt, so die Agentur für Arbeit, waren im Kreis zum Zähltag noch 661 offen.

Der Kreis folgt mit der positiven Entwicklung der in der gesamten Westpfalz. Die Anzahl der Arbeitslosen in den kreisfreien Städten Kaiserslautern, Pirmasens und Zweibrücken sowie in den Kreisen Kusel, Kaiserslautern, Südwestpfalz und Donnersberg sank auf 15.831. Die Arbeitslosenquote lag bei 5,7 Prozent.