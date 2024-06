Am Wochenende, 22. und 23. Juni, dürfen sich Mittelalter-Fans wieder auf ein bunt gefächertes Programm auf Oberburg und Unterburg freuen. Zum 16. Mal steigt das Mittelalter-Sommer-Spektakel auf Burg Lichtenberg.

Offiziell eröffnet wird der Mittelaltermarkt am Samstag um 14 Uhr auf der Unterburg, aber bereits ab 12 Uhr können Fans über das Burggelände schlendern und sich bis 23 Uhr unter das mittelalterliche Treiben mischen. Am Sonntag ist der Markt von 11 bis 18 Uhr geöffnet.

Auf der Oberburg gibt es an beiden Tagen Musikdarbietungen und mittelalterliche Verkaufsstände sowie ein Kinderprogramm. Dabei kann sich der Nachwuchs beim Kinderschminken ausprobieren oder auf einem Esel reiten. Andere Stände bieten reichlich Gelegenheit zu einer Mittelalter-Shopping-Tour.

Spielleute und Tanzgruppen

Für Kurzweil sorgen dabei die Spielleute Herzblut und die Spilldeyvel. Mit zwei Sackpfeyfen und Trommel ziehen des Teufels Hofmusikanten um Nicolus Barbarossa, den Mann mit dem roten Barte, seit 2014 über diverse Mittelaltermärkte und sind den Fans der Szene bestens bekannt – auch von früheren Auftritten auf Burg Lichtenberg. Ysa vom Klostergarten und Lupus von der Haydau steuern als Spielleute Herzblut gut mittelalterliche, humoristische Unterhaltung mit Stand-up-Comedy, Gaukelei und natürlich Musik bei.

Die Tanzgruppe „Velvet Serpents“ fesselt mit ihren bunten Gewändern und fremdartigen Instrumenten und mischt dabei mystisches Mittelalter und orientalischen Bauchtanz. Für ferne exotische Länder interessierten sich auch die Menschen des Mittelalters, vor allem zur Zeit der Kreuzzüge.

Keine Fast-Food-Angebote

Quer über das ganze Burggelände ziehen Timelino, Floculus und Bruder Leonardo mit ihrer Gaukelei als Walking Acts. Timolino überrascht dabei mit seiner Jonglage und immer neuen Zaubertricks. Bruder Leonardo zeigt, dass man auch im Mittelalter schon Sinn für Comedy hatte – wenn auch unter einem anderen Namen – und dass die Gaukler dafür zuständig waren.

Auf der Unterburg können Besucher bei Handwerksständen und Kunstgewerbe einen Einblick in den Alltag der Mittelalterwelt gewinnen, sich im Armbrust- und Bogenschießen versuchen oder Speisen und Getränke nach alten Rezepten probieren, wie sie vielleicht den Rittern und Burgfräulein von Burg Lichtenberg damals serviert wurden, zu mittelalterlicher Musik, versteht sich. Dabei werden regionale Erzeugnisse verwendet, auf Fast-Food-Angebote wird bewusst verzichtet.

Handwerkskunst und Lagerleben

Die Gäste können zudem bei einer Sattlerei vorbeischauen oder sich informieren, wie man damals Seile drehte oder Salz schröpfte, um das begehrte Gewürz auf den Tisch zu bekommen. Für das Licht bei der Vesper oder dem abendlichen Bankett sorgten in der damaligen Zeit Kerzen. Wie die hergestellt wurden, können sich Besucher beim Kerzenziehen anschauen.

Zu den wichtigsten Handwerkern gehörten im Mittelalter die Schmiede. In die Kunst, das Eisen zu bearbeiten, gewährt der Mittelaltermarkt ebenso einen informativen Einblick wie in das bunte Lagerleben der damaligen Zeit.

Feuershow am Samstagabend

Beim Bogen- und Armbrustschießen können die Besucher auch selbst Hand anlegen und ihre Fertigkeiten ausprobieren. Beim Schießen und bei Ritterkämpfen gab es natürlich auch Verletzungen, und so waren Apotheker damals wie heute gefragte Leute. Wie es in einer mittelalterlichen Apotheke ausgesehen hat, können Besucher des Mittelaltermarktes ebenfalls sehen.

Zu den Höhepunkten des sommerlichen Mittelaltermarktes zählt die Feuershow am Samstagabend ab 21.30 auf der Unterburg. An beiden Tagen sind auch das Urweltmuseum Geoskop und das Pfälzer Musikantenland-Museum geöffnet, in der Zehntscheune kann man sich bei Kaffee und Kuchen stärken.

Info

Eintrittspreise: Erwachsene acht Euro, Gewandete und Jugendliche sechs Euro, Kinder bis Lanzenmaß 1,40 Meter frei.

Parkplätze stehen gegen eine Gebühr von zwei Euro zur Verfügung. Hunde sind an der Leine erlaubt.