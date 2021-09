Unter dem Motto „Kauf da ein, wo du lebst“ können am kommenden Wochenende die lokalen Geschäfte in Kusel und Altenglan unterstützt werden. Die Aktion „Heimat shoppen“ findet am Freitag und Samstag, 10. und 11. September, bundesweit in vielen Städten und Gemeinden statt – dieses Jahr erstmals auch in Kusel und Altenglan.

Initiiert wurde das Aktionswochenende von der Industrie- und Handelskammer: Den Menschen soll die Bedeutung der Einzelhändler, Dienstleister und Gastronomen für die Lebensqualität in den Gemeinden bewusst gemacht werden. Mit ihrem Einkauf vor Ort könnten die Kunden ihr eigenes Lebensumfeld mitgestalten, erklärt Marcel Keidel, Wirtschaftsförderer der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan. Die VG, die Interessengemeinschaft Kusel und der Gewerbeverein Altenglan gestalten gemeinsam mit den lokalen Gewerbetreibenden die Heimat-Shopping-Tage hier vor Ort. „Ein Erfolgserlebnis für die Region“, findet Keidel.

Zum Angebot zählt neben verschiedenen Aktionen in und an den Geschäften eine Verlosung von Einkaufsgutscheinen im Gesamtwert von über 2000 Euro. Dafür müssen zehn Stempel in den etwa 50 teilnehmenden Geschäften gesammelt werden. Während Kusel am Freitag im Fokus steht, spielt sich der Shopping-Samstag größtenteils in Altenglan ab. Aufgrund verlängerter Öffnungszeiten können die Geschäfte in Kusel am Freitag bis 20 Uhr besucht werden, in Altenglan haben sie am Samstag bis 18 Uhr geöffnet.

Auch für ein musikalisches Abendprogramm wird gesorgt: Am Freitag spielt die Band Memphis ab 19 Uhr Rock- und Folk-Musik auf dem Kochschen Markt in Kusel, in Altenglan gibt es am Samstag ab 17 Uhr auf dem Sparkasse-Parkplatz das Akustik-Duo Strings Attached zu hören. In beiden Gemeinden wird es außerdem eine Tanzshow der örtlichen Fitnessstudios geben. Um die Geschäfte zu erreichen, fahren freitags von 14 bis 20 Uhr und samstags von zehn bis 16 Uhr Shuttlebusse zwischen Kusel und Altenglan.