Der Rechnungshofbericht zum Landkreis Kusel in den Jahren 2014 bis 2017 soll zum Thema im Innenausschuss des rheinland-pfälzischen Landtags werden. Das zumindest fordert die AfD-Landtagsfraktion.

„Der Bericht des Landesrechnungshofs über die Haushaltsführung des Landkreises Kusel liest sich wie eine Anleitung zu Misswirtschaft und Parteienfilz“, schreibt der parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Fraktion, Jan Bollinger. Es sei skandalös, wie mit dem Geld der Steuerzahler umgegangen worden sei, und es müsse überprüft werden, „wie dieser Skandal so lange unter dem Deckel gehalten werden konnte“. Die Landesregierung solle nun dem Ausschuss Bericht erstatten.

Bollinger schreibt weiter, seine Fraktion begrüße die Strafanzeige gegen den damaligen Landrat Winfried Hirschberger. Allerdings gibt es gar keine Strafanzeige gegen Hirschberger. Tatsächlich hat der Rechnungshof einzig seinen Bericht an die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern zwecks strafrechtlicher Prüfung weitergeleitet. Der hat inzwischen ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Infos schon im Dezember an Staatsanwaltschaft

Der Rechnungshof hat offenbar schon im Dezember den Entwurf des Prüfberichts an die Staatsanwaltschaft geschickt. Dabei habe er die strafrechtliche Prüfung, ob sich „aus den vom Rechnungshof festgestellten Sachverhalten Hinweise auf strafrechtlich relevante Handlungen zum Nachteil des Landkreises Kusel oder Dritter ergeben“, in vollem Umfang der Staatsanwaltschaft überlassen. Konkrete Straftatbestände seien nicht gemutmaßt worden, teilte die Staatsanwaltschaft am Mittwoch auf Anfrage mit.

Die Staatsanwaltschaft habe nicht umgehend ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, heißt es weiter in der Antwort, sondern den endgültigen Prüfbericht des Rechnungshofs vom 25. August abgewartet. Erst danach habe sie „auf der Grundlage einer strafrechtlichen Bewertung der in rede stehenden Vorgänge eine polizeiliche Beschuldigtenvernehmung angeordnet“.