Die Sporthalle der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (AfA) ist wieder für Gruppen und Vereine in der Umgebung nutzbar. Wie die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier mitteilt, konnten, da sich die Belegung der AfA seit einigen Monaten stabil unter 700 Personen hält, „sowohl das AfA-eigene Sportprogramm sowie das Angebot für externe Nutzer wiederaufgenommen werden“. Zwischenzeitlich wurde die Halle für die Unterbringung von Geflüchteten benötigt.

Laut Christiane Luxem, Vizepräsidentin der ADD, sei die Sporthalle „schon immer ein zentraler Bestandteil unseres Austauschs mit Gruppen und Vereinen in und um Kusel. So schaffen wir Begegnung und sorgen für ein gegenseitiges Kennenlernen.“ An den Vormittagen wird die rund 1000 Quadratmeter große Halle für Sportangebote der AfA genutzt. Hierzu zählen laut ADD Fitnesskurse, Inlineskating, Volleyball, Fußball, Basketball oder Tanz. An Nachmittagen, Abenden und am Wochenenden gehören die Kontaktstelle Holler, die Feuerwehr Kusel oder der TV Kusel sowie verschiedene Fußball-Jugendmannschaften zu den Nutzern der Sporthalle.