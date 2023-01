Noch ist nicht klar, ob der Erlebnistag Autofreies Lautertal in diesem Jahr stattfindet. Es gebe Gespräche, informiert die Kuseler Kreis-Pressesprecherin Karla Hagner auf Anfrage der RHEINPFALZ. Seit Mitte der 1990er Jahre ist am ersten Sonntag im August die Straße zwischen Kaiserslautern und Lauterecken für den motorisierten Verkehr gesperrt, es wird geradelt, aber auch geskatet und gewandert. Zuletzt war das anders: Ebenso wie der Europäische Bauernmarkt des Landkreises Kusel war auch diese Großveranstaltung im vergangenen Jahr trotz Lockerungen bei den Vorschriften zur Eindämmung der Corona-Pandemie abgesagt worden. Es bedürfe eines hohen Vorbereitungs- und Planungsaufwandes, wurde betont. Seit einigen Jahren ist die Kreisverwaltung Kusel federführend bei der kreisübergreifenden Veranstaltung, bei der auch die Kreisverwaltung Kaiserslautern sowie die an der Strecke liegenden Verbands- und Ortsgemeinden involviert sind.