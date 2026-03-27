Kreis Kusel Abi an der IGS Schönenberg-Kübelberg/Waldmohr mit Schulrekord (und Bildergalerie)
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Der neue Schulleiter Michael Schlemmer bedauerte, dass er den „freundlichen, zugewandten Jahrgang“, dem er zudem viel Humor, Haltung sowie Selbstbewusstsein zuschrieb, nur sieben Monate begleiten konnte. Die gemeinsamen Momente seien jedoch umso kostbarer gewesen. Das Abitur sei kein Ende, sondern ein Aufbruch, ausgestattet mit dem notwendigen Rüstzeug, um den eigenen Weg zu gehen. Das beste Abitur mit einem Notendurchschnitt von 1,2 absolvierte Sophie Molinger als kreisweit erfolgreichste Schülerin, gefolgt von Emelie Ehrgott (1,3) sowie Lilli Burkey (1,4).
Der Abiturjahrgang 2026
Katharina Beketov, Juana Berardi, Amy Sue Blinn, Batu Bozhüyük, Cem Bozhüyük, Finn Brinke, Lilli Burkey, Teresa Marisa Burkhardt, Emily Capparelli, Selina Joline Dahl, Emelie Daniela Ehrgott, René Mike Eicher, Dominik Faas, Zeeta Sky Federlein, Jason Jeremy Frisch, Julian Giss, Johanna Hess, Annika Hoffmann, Nils Andreas Hoffmann, Sophie Katharina Immesberger, Cayden John Jensen, Amelie Jung, Tabea Knobloch, Annika Kovalenko, David Krupp, Freya Kunz, Jan Lipkart, Mae Hannah Ludes, Sophie Isabelle Molinger, Yara Shirin Moschel, Elias Luca Müller, Marie Noemi Müller, Mia Müller, Aline Marie Schneider, Anna Madelaine Sonn, Michelle Swerew, Dominic Ferenc Taylor, Tillmann Konstantin Theiß und Alicia Wolf.