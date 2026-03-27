Kreis Kusel RHEINPFALZ Plus Artikel Abi an der IGS Schönenberg-Kübelberg/Waldmohr mit Schulrekord (und Bildergalerie)

Der Abijahrgang 2026 an der IGS Schönenberg-Kübelberg/Waldmohr.
Der Abijahrgang 2026 an der IGS Schönenberg-Kübelberg/Waldmohr.

„A little party never killed our ABI“ – zu feiern gab es an der IGS Schönenberg-Kübelberg/Waldmohr nicht nur das Leben und das Abitur, sondern auch einen Schulrekord.

Während sich die einen mit einem Handschlag aufs Abi einstimmen ...
Während sich die einen mit einem Handschlag aufs Abi einstimmen ...
... scheinen andere schon cool in die Zukunft zu blicken, ...
... scheinen andere schon cool in die Zukunft zu blicken, ...
... den Moment einfach nur zu genießen ...
... den Moment einfach nur zu genießen ...
... oder für ein Porträt zu nutzen.
... oder für ein Porträt zu nutzen.
Wer steht wann, wie und wo? Fragen über Fragen, die sich jedoch alle schnell klärten ...
Wer steht wann, wie und wo? Fragen über Fragen, die sich jedoch alle schnell klärten ...
... und das auch ganz ohne (echtes) Hauen und Stechen.
... und das auch ganz ohne (echtes) Hauen und Stechen.
Schließlich ist auch noch Platz nach oben.
Schließlich ist auch noch Platz nach oben.
Mit Herz und Humor zum Abitur.
Mit Herz und Humor zum Abitur.
Auch passende Luftballons durften nicht fehlen.
Auch passende Luftballons durften nicht fehlen.
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Abi in der Tasche, Stern in der Hand.
Abi in der Tasche, Stern in der Hand.
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Ganze vier Stammkurse gab es bei den 13ern, beim ersten muss auch die Lehrerin mit aufs Bild.
Ganze vier Stammkurse gab es bei den 13ern, beim ersten muss auch die Lehrerin mit aufs Bild.
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Erstmal klassisch präsentiert sich auch der nächste Stammkurs ...
Erstmal klassisch präsentiert sich auch der nächste Stammkurs ...
... und macht dann, wonach ihm der Sinn steht.
... und macht dann, wonach ihm der Sinn steht.
Stammkurs Nummer drei zeigt sich zunächst mal wie üblich.
Stammkurs Nummer drei zeigt sich zunächst mal wie üblich.
Und dann amüsant, auch die Stammkursleiter machen jeden Spaß mit.
Und dann amüsant, auch die Stammkursleiter machen jeden Spaß mit.
Der vierte Stammkurs ist zwar der kleinste ...
Der vierte Stammkurs ist zwar der kleinste ...
... an Humor mangelt es aber auch da selbstverständlich nicht.
... an Humor mangelt es aber auch da selbstverständlich nicht.
Es gab mit 24 Absolventinnen mal wieder einen deutlichen Frauenüberschuss.
Es gab mit 24 Absolventinnen mal wieder einen deutlichen Frauenüberschuss.
Dagegen hielten 15 junge Männer.
Dagegen hielten 15 junge Männer.
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Der gesamte Abijahrgang.
Der gesamte Abijahrgang.
In der Aula der IGS am Standort Schönenberg-Kübelberg wurden die 39 Abiturzeugnisse feierlich überreicht – vor zahlreichen Freun
In der Aula der IGS am Standort Schönenberg-Kübelberg wurden die 39 Abiturzeugnisse feierlich überreicht – vor zahlreichen Freunden, Familie und Lehrern.

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Der achte Abiturjahrgang an der IGS Schönenberg-Kübelberg/Waldmohr war bislang auch der größte. 39 junge Männer und Frauen haben bei Klausuren geschwitzt, über Hausaufgaben gestöhnt und dennoch ihr Ziel erreicht: den höchsten Schulabschluss in Deutschland. Passend zum Motto „A little party never killed our ABI“ ließ sich „der offensichtlich feierfreudige Jahrgang“, wie Oberstufenleiter Jörg Dittgen bescheinigte, auch nicht lumpen. Nach Mottowoche, Abistreich und offizieller Entlassfeier ist noch nicht Schluss für die 24 Frauen und 15 Männer. Mitte April wird im Kulturzentrum Saalbau in Homburg noch groß der Abiball zelebriert.

Der neue Schulleiter Michael Schlemmer bedauerte, dass er den „freundlichen, zugewandten Jahrgang“, dem er zudem viel Humor, Haltung sowie Selbstbewusstsein zuschrieb, nur sieben Monate begleiten konnte. Die gemeinsamen Momente seien jedoch umso kostbarer gewesen. Das Abitur sei kein Ende, sondern ein Aufbruch, ausgestattet mit dem notwendigen Rüstzeug, um den eigenen Weg zu gehen. Das beste Abitur mit einem Notendurchschnitt von 1,2 absolvierte Sophie Molinger als kreisweit erfolgreichste Schülerin, gefolgt von Emelie Ehrgott (1,3) sowie Lilli Burkey (1,4).

Der Abiturjahrgang 2026

Katharina Beketov, Juana Berardi, Amy Sue Blinn, Batu Bozhüyük, Cem Bozhüyük, Finn Brinke, Lilli Burkey, Teresa Marisa Burkhardt, Emily Capparelli, Selina Joline Dahl, Emelie Daniela Ehrgott, René Mike Eicher, Dominik Faas, Zeeta Sky Federlein, Jason Jeremy Frisch, Julian Giss, Johanna Hess, Annika Hoffmann, Nils Andreas Hoffmann, Sophie Katharina Immesberger, Cayden John Jensen, Amelie Jung, Tabea Knobloch, Annika Kovalenko, David Krupp, Freya Kunz, Jan Lipkart, Mae Hannah Ludes, Sophie Isabelle Molinger, Yara Shirin Moschel, Elias Luca Müller, Marie Noemi Müller, Mia Müller, Aline Marie Schneider, Anna Madelaine Sonn, Michelle Swerew, Dominic Ferenc Taylor, Tillmann Konstantin Theiß und Alicia Wolf.

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