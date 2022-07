90 Jahre. So lange besteht die evangelische Christusgemeinde Schönenberg-Kübelberg bereits. Grund genug zum Feiern. Unter dem Motto „90 Jahre wart ihr für uns da, jetzt wir für euch!“ gab es deshalb bei freiem Eintritt ein Jubiläumskonzert auf dem Freigelände an der Glanstraße.

Schon zwei Jahre vor der offiziellen Gründung der Evangelischen Christusgemeinde tat sich in Schönenberg-Kübelberg eine Diakonisse als Gemeindeschwester hervor: Sie pflegte ein krankes Kind und lud Menschen aus ihrer Umgebung zu gemeinsamen Bibelstunden ein. Schnell fanden sich Gleichgesinnte, die 1932 die Evangelische Christusgemeinde ins Leben riefen. Für knapp 12.000 Reichsmark wurde das jetzige Gemeinschaftshaus in der Schulstraße gekauft, welches ab 1989 (Grundsteinlegung) einen Anbau erhielt.

Es ist ein Haus, das je nach Bedarf unterschiedlich genutzt wurde: Im Zweiten Weltkrieg wurde das Gemeinschaftshaus zum Lazarett umfunktioniert, später war dort der evangelische Kindergarten untergebracht, der heute direkt an das Gemeindegrundstück in der Schulstraße angrenzt.

Ältestes Mitglied wird 102 Jahre alt

Die Evangelische Christusgemeinde ist eingegliedert in den Südwestdeutschen Gemeinschaftsverband unter der Leitung von Inspektor Otto Lang aus Haßloch. Prägende Persönlichkeiten der Gemeinde in Schönenberg waren das Ehepaar Fritz und Ursula Wieder, die sich ab 1973 in der Südkreis-Gemeinde engagierten und zudem eine „Gemeindetochter“ in Idar-Oberstein betreuten. 1994 stieß Christoph Habeck dazu und übernahm später die Pastorenstelle. Seit 2014 leitet Pastor Jürgen Kizler mit einem Leitungskreis die Geschicke der Gemeinde. Am Rande: Das älteste Gemeindemitglied wird im August 102 Jahre alt, lebt mittlerweile aber bei der Familie im Dahner Felsenland.

Nun also das Jubiläum, zu dem die Gemeinde einfach mal Danke sagen wollte. Gemeindemitglieder waren unter der Woche bei jenen unterwegs, die während der Pandemie besonders gefordert wurden – Personal in Kindergärten, im Einzelhandel, in Altenheimen, Apotheken und Schulen sowie bei der Polizei. Unter dem Motto „90 Jahre wart ihr für uns da, jetzt wir für euch!“ wurde am Samstag ein Jubiläumskonzert bei freiem Eintritt veranstaltet. Das „Duo Doubl“, Kathrin und Manuel Lothschütz, schuf mit ihren modernen Interpretationen eine tolle Atmosphäre für die 200 Zuhörer. Der musikalische Abend brachte „einen Abend, der gut zum Dankesagen passte, wo die Freude miteinander geteilt werden konnte“, schilderte eine Zuhörerin.