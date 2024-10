Eine 82-jährige Autofahrerin ist in Pfeffelbach mit zwei Fahrzeugen zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilt, ist die Frau dabei leicht verletzt worden. Zuerst fuhr sie auf ein am Rand der St.-Wendeler-Straße abgestelltes Auto auf. Dadurch wurde das Fahrzeugheck der 82-Jährigen auf die Gegenfahrbahn geschleudert. Dort kollidierte es mit einem entgegenkommenden Auto. Die 82-Jährige wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden im vierstelligen Bereich. Das Fahrzeug der Unfallverursacherin musste abgeschleppt werden.