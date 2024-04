Auch im letzten Heimspiel der Saison gelang den Herren der HSG Schwarzerden-Kusel in der A-Liga Ost Saar kein Erfolgserlebnis. Dass die Niederlage so hoch ausfiel, hatte einen bestimmten Grund.

Die HSG-Mannschaft musste mit 18:32 (11:15) eine deutliche Niederlage gegen die stark spielenden Black Bulls Alsweiler 2 einstecken. In Halbzeit eins schaffte es zunächst kein Team, sich auf mehr als zwei Tore abzusetzen. Mitte der ersten Hälfte stand es unentschieden (6:6), in der Folge verlor die HSG aber den Faden. Alsweiler konnte sich dank körperlicher und spielerischer Vorteile im Angriff erstmals absetzen (11:7, 21. Minute). Mit dieser Tordifferenz ging es auch in die Pause (15:11).

Trainer Jung gibt gegen Ende vielen Neuen Spielzeit

Die Gäste hielten den Abstand zu Beginn der zweiten Halbzeit konstant, und die HSG musste hohen Aufwand betreiben, um zu Treffern zu kommen. Nach dem 19:15 (44.) setzte sich dann endgültig das schnellere, präzisere und torgefährlichere Angriffsspiel der Gäste durch. Tor um Tor wurde der Vorsprung größer. Beim 24:16 (51.) war klar, dass Alsweiler den Sieg einfahren würde. Den Gästen gelang in der letzten Viertelstunde ein 13:3-Lauf, am Ende stand für die HSG eine klare 18:32-Niederlage auf der Anzeigetafel. Begünstigt wurde dies aber dadurch, dass HSG Spielertrainer Christian Jung schon mit Blick auf die neue Saison in dieser Phase viel experimentierte. Es galt vor allem, den vielen Neulingen, die die HSG in letzter Zeit personell verstärkt haben, möglichst viel Spielzeit zu verschaffen, sodass sie Erfahrung sammeln konnten.

So fiel das Endresultat letztlich etwas zu hoch aus, denn die HSG hielt lange gut mit dem neuen Tabellenzweiten aus Alsweiler mit. Im letzten Saisonspiel tritt die HSG auswärts beim Tabellenvierten TuS Wiebelskirchen 2 an (27. April, 19.30 Uhr, Sporthalle Wiebelskirchen).

So spielten sie

HSG Schwarzerden-Kusel: Kimi Müller, Marcus Müller - Helling (1), Rohe (1), Wolny (5/1), Kusch (5), Becker (1), Zimmer (1), Hinkelmann (1), Scharwath, Zulian (1), Bornträger (1), Hofrichter (1).