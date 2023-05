Die Polizei in Lauterecken ermittelt gegen zwei junge Männer wegen Körperverletzung und Beleidigung. Die Beiden seien am Dienstagabend zum wiederholten Male aufgefallen, heißt es im Polizeibericht. Demnach habe ein 18-Jähriger am Bahnhof gegen mehrere Schilder getreten. Als er von einer dort wartenden Frau darauf angesprochen wurde, habe er sie beleidigt. Wenig später betrat der 18-Jährige das Gelände der dortigen Gaststätte. Als der Wirt ihn des Geländes verwies, schlug der 18-Jährige dem Wirt mit der Faust in den Nacken. Ein Mann, der dem Wirt zu Hilfe eilte, wurde nach Angaben der Polizei wiederum „vom 20 Jahre alten Begleiter des Schlägers“ attackiert. Doch damit nicht genug: Auch die hinzugerufenen Beamten wurden vom 20-Jährigen beleidigt.