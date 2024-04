Neun Medaillen haben die Badmintonspielerinnen und -Spieler des 1. BCW Hütschenhausen bei der südwestdeutschen Meisterschaft O35 bis O75 in Worms gesammelt. Drei davon waren golden. Vier BCW-Spieler lösten das Ticket zur deutschen Meisterschaft.

Von Freitagabend bis Sonntagnachmittag ging es in der riesigen BIZ-Sporthalle in Worms um den Titel des südwestdeutschen Meisters in den Altersklassen O35 bis O75. Der Ausrichter trug das Turnier auf 14 Feldern aus, so blieben die knapp 300 Spiele im Zeitplan.

Der 1. BCW Hütschenhausen war mit acht Spielerinnen und Spielern in fast allen Altersklassen vertreten und konnte ein Menge Topplatzierungen erspielen. Thomas Winter, Patric Freitag und Pascal Histel gingen in allen drei Disziplinen an den Start. Freitag kämpfte sich in der O45-Altersklasse trotz Rückenleiden mit seiner hessischen Partnerin im Mixed bis ins Halbfinale und holte die Bronzemedaille. Im Einzel musste er sich gegen die starke Konkurrenz im Viertelfinale geschlagen geben. Im Herrendoppel O45 wurde er zusammen mit Norbert Denzer erst im Finale gestoppt und bekam die Silbermedaille. Denzer kämpfte sich auch im Herreneinzel O45 auf das Treppchen und holte den bronzenen Platz drei.

Zweimal Gold für Pascal Histel

Thomas Winter sicherte sich mit seiner Partnerin Heidrun Reffert (BSG Neustadt) die Goldmedaille im Mixed O55. Im Herrendoppel ging Winter mit seinem jüngeren Partner (Markus Speicher aus Wemmetsweiler) in der O50 an den Start: Platz drei.

Pascal Histel schlitterte knapp am Triple-Gold vorbei. Sowohl im Herreneinzel O40 als auch im Herrendoppel O40 mit Eike Klitsch (TuS Schwanheim) erkämpfte er sich die Goldmedaille. Im Mixed unterlag der Westpfälzer mit seiner Partnerin Anne Seifert (SV 1880 Unterpörlitz) im Finale nur knapp mit 18:21 und 18:21 seinem Doppelpartner Eike Klitsch und dessen Partnerin Christine Klitsch. In der jüngsten Gruppe O35 trat Björn Sturm im Herreneinzel auf den Court und belegte Platz fünf.

Bei den Damen war der 1. BCW durch Christine Keller und Heike Schießer in der Altersklasse O60 vertreten. Sie belegten ebenfalls Platz fünf.

Denzer, Freitag, Winter und Histel bei der DM dabei

Der „fitte Oldie“ des 1. BCW, Jacques Histel, ist mit seinen 67 Jahren derzeit der älteste aktive Mannschaftsspieler des Vereins. Er ging im Einzel und im Doppel an den Start. Zwei Mal gab es Platz fünf: im Herreneinzel O65 und im Herrendoppel O60 mit dem jüngeren Markus Latz (ASV Landau).

Jetzt heißt es für die Altersklassenspieler regenerieren und dann fürs nächste Turnier fit machen: Für Denzer, Freitag, Winter und Histel geht es in knapp sieben Wochen nach Mülheim an der Ruhr (NRW) zur deutschen Meisterschaft O35 bis O75. Die Vier sind hochmotiviert, sich in Mülheim die ein oder andere Medaille zu erspielen und damit auch die Fahrkarte zur Europameisterschaft in Belgien im August zu sichern.