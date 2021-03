Wolfstein will in bessere Bedingungen für Kinder und Jugendliche investieren. Zwei Spielplätze sollen erneuert werden. Und im Bereich des Freizeitgeländes könnte ein Jugendspielplatz entstehen. Das Gelände ist im Bebauungsplan bereits als Spiel- und Sportfläche deklariert.

Der Spielplatz in der Schlossgasse wird erneuert. Das hat der Stadtrat beschlossen. Kalkuliert wird dabei mit einem Zuschuss über 38.000 Euro.

Die alten Spielgeräte, die nicht mehr verkehrssicher waren, sind bereits entfernt. Die Bodenarbeiten seien weitgehend abgeschlossen, berichtete Stadtbürgermeister Herwart Dilly. Bisher liege ein Angebot für Spielgeräte über 35.000 Euro vor. Dahin enthalten sind Kosten in Höhe von rund 8000 Euro für ein Sonnensegel, welches die Kommunalaufsicht verlange.

Nun liege der Spielplatz aber in einem sonnenarmen Tal. Entsprechend soll bei der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion noch einmal angefragt werden, ob auf diese Anschaffung verzichtet werden könne. Markus Hemmer (CDU) bezeichnete das Segel oder eine Art Markise, die dann auch immer wieder manuell aus- und eingerollt werden müsse, als „totalen Humbug“. Olaf Radolak (FWG) bezweifelt, dass ein 8000 Euro teures Sonnensegel wesentlich länger als ein paar Jahre halte. Seine Parteikollegin Birgit Gehm-Schmitt befand, dass es zu Vandalismus einlade.

Für Kinder bis 14 Jahre

Auch am Spielplatz am Bahnweg habe sich schon einiges getan. So sei ein Großteil der Spielgeräte bereits auf der Mülldeponie. Es ist geplant, einen Ersatz für das Großspielgerät anzuschaffen. Die Schaukel soll erneuert, das vorhandene Klettergerüst in Richtung Bahnweg gestellt werden. Bisher liegt erst ein Angebot über 15.500 Euro vor.

Beide Flächen sind explizit als „Kinderspielplätze“ deklariert, die bis zum Alter von 14 Jahren genutzt werden können. Das Spielen der Kinder stellt keine Lärmbelästigung dar. Allerdings würden die Spielplätze auch von Jugendlichen genutzt, die kleinere Kinder verängstigten und ab und zu auch zum Vandalismus neigten.

Fläche beim Campingplatz

Aktuell gibt es keinen Jugendspielplatz, jedoch biete sich nahe dem Campingplatz eine freie Fläche an. Das habe auch der Jugendsozialarbeiter Daniel Hübner dem Stadtbürgermeister bestätigt. Der Jugend- und Seniorenausschuss sehe dies auch positiv. Neben sämtlichen Ballsportarten seien beispielsweise auch ein Fahrradparcours oder ein Grillplatz möglich. Sofern das Vorhaben umgesetzt werde, könnten Zuschüsse über den Sportbund oder auch den I-Stock beantragt werden, erklärte Dilly. Mehrheitlich bewertete auch der Stadtrat die Idee positiv, da eine „gute Infrastruktur“ geschaffen würde, die „vielfältig nutzbar“ sei, wie beispielsweise Alal Touatit (FWG) befand. Ein Beschluss ist noch nicht gefällt worden.

Eine Spende der Weinfreunde Wolfstein in Höhe von 1500 Euro für die Spielplätze wurde einstimmig angenommen.