Zweimal drei Tore Vorsprung in der Endphase reichten nicht. Die Eulen Ludwigshafen spielen gegen GWD Minden 28:28. Trainer Johannes Wohlrab sieht dennoch einen positiven Aspekt.

Darf es ein bisschen Aufregung sein? Ein wenig Nervenkitzel? Einen Tick Spannung? Dann: Willkommen in der sogenannten „Eberthölle“. Am Freitag war es wieder einmal so weit. Die Eulen Ludwigshafen