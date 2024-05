Rot, Grün, Magenta: In Schweden und Norwegen ist das Naturschauspiel häufig zu sehen, bei uns ist es selten. Daher war die Begeisterung bei den RHEINPFALZ-Lesern umso größer, einmal Polarlichter im Kreis Kaiserslautern zu erleben.

Freitag und Samstagnacht zeigte sich das Farbenspiel, für dessen Entstehung Sonnenwinde verantwortlich sind. Dabei treffen elektrisch geladene Teilchen von der Sonne auf Gasteilchen der Luft. Je nachdem, um welche Art von Gas es sich handelt, können dabei unterschiedliche Farben entstehen.

Christina, Fabian, Laurin und Viktoria Schwarz in Schallodenbach waren wie viele unterwegs, um das eindrucksvolle Naturphänomen mit der Kamera aufzunehmen. Maximilian R. Voß hat die ungewöhnliche Nachtstimmung in Stelzenberg festgehalten.

„Was war das denn heute Nacht?“, freut sich Tanja Schiefner aus Stockborn. Sie habe ihre Hunde noch mal rausgelassen und dann lauter Polarlichter gesehen. Diese seien gut mit dem bloßen Auge zu erkennen gewesen. „Was ein Wahnsinn. Nach ein paar schnellen Handybildern habe ich allerdings doch schnell meine Kamera geholt und fotografiert. Toll! Ich bin total glücklich, dass ich das bei uns hier sehen konnte. Ein Erlebnis, das ich sicher nicht vergessen werde“, schreibt Schiefner über diese besondere Nacht.

René Dolibois hat die Polarlichter über Niederkirchen vor die Linse genommen. „Die waren wirklich spektakulär. Sehr viele Rot- und Magentatöne waren zu sehen.“ Er sei schon zweimal in Nordnorwegen gewesen und habe dort ebenfalls die Polarlichter fotografiert. „Dort sind sie aber mehr grünlastig, und sie tanzen mehr am Himmel als bei uns. Dennoch ist es ein beeindruckendes Schauspiel.“

