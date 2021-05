Die Weichen für eine mögliche Sanierung des „Ortskerns Olsbrücken“ gestellt hat der Ortsgemeinderat Olsbrücken in seiner Sitzung am Mittwochabend. 15 Ratsmitglieder votierten bei einer Enthaltung für die Prüfung einer Sanierungsbedürftigkeit im Rahmen der aktuellen Fördermaßnahmen für das Untersuchungsgebiet.

Der förmliche Geltungsbereich von zirka 26 Hektar umfasst alle Grundstücke und Teilflächen des abgegrenzten Areals als Untersuchungsgebiet. Aufgelistet sind Haupt-, Bach-, Hebel-, Bahnhof-, Hohlstraße, Wörsbacher Straße, Bornweg, Am Berg, Am Hahngraben, Am Rutzenbach, Im Waldeck und Schneidersäcker.

Federführend für die vorbereiteten Untersuchungen in Olsbrücken ist die Verwaltung der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg, die einen entsprechenden Auftrag an die Kernplan GmbH, Gesellschaft für Städtebau und Kommunikation vergeben hat. Ziel sei zu klären, ob die Voraussetzungen eines Sanierungsverfahrens nach dem Baugesetz vorliegen und ob es finanziell durchführbar ist.

Betroffene Grundstückseigentümer, Mieter und Pächter sollen im Vorfeld an dem Planungsprozess beteiligt und beraten werden. Als Zweck der Sanierung werden Stärkung des Wohnstandortes, Instandsetzung von öffentlichen und privaten Bausubstanzen, Schaffung von Barrierefreiheit und Betreuungsangebote genannt. Wesentliche Faktoren seien energetische Sanierung, Beseitigung von Leerständen, Rückbau maroder Gebäude, Gestaltung der Ortseingänge und Plätze und die Sanierung des Rathauses.