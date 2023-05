Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ein Teppich, kaputte Matratzen und ein Berg alter Kleider liegen um den Altkleidercontainer am Bahnhof in Bruchmühlbach-Miesau herum. Wochenlang schon stört sich Gerd Gilcher an dem Anblick. Das Ordnungsamt der Verbandsgemeinde verweist auf die Zuständigkeit der Deutschen Bahn, die widerspricht.

Fast ordentlich sieht es am Dienstagvormittag rund um den Container am Bruchmühlbach-Miesauer Bahnhof aus. „Seit gestern ist aufgeräumt worden“, bestätigt Gerd Gilcher, dass