„Ebbes spiele geht immer“: Unter diesem Motto wird für Samstag, 18. April, von 10 bis 20 Uhr ins Mehrgenerationenhaus in Ramstein eingeladen. Mit dabei sind besondere Gäste.

Initiator der Aktion ist Stefan Kehrer. Der Spielefan hat bereits 2017 mit großem Erfolg ein solches Event organisiert. Nun bietet er im Mehrgenerationenhaus in Ramstein Besuchern erneut die Möglichkeit, gemeinsam neue Spiele auszuprobieren. Das Besondere an diesem Tag ist die Mischung aus Spaß und direktem Kontakt zu den Schöpfern der Spiele: Kehrer hat ein gutes Dutzend Entwickler aus Rheinland-Pfalz und Umgebung eingeladen, um ihre jüngsten Ideen vorzustellen.

Neben den Autoren sind auch mehrere Verlage vertreten. Allen voran der Palatina-Spiele-Verlag mit Sitz in Mutterstadt, der sich auf Spiele mit Pfälzer Bezug und Mundart spezialisiert hat. Ein bekanntes Beispiel ist das Stichkartenspiel „Ebbes“, bei dem erst im Laufe einer Runde festgelegt wird, welche Farben Plus- oder Minuspunkte bringen. Am Samstag wird der Verlag zudem sein neuestes Werk „Uffbasse“ präsentieren. In diesem Kartenspiel dreht sich alles um Pfälzer Spezialitäten wie Saumagen oder den „Schiefen Sack“. Illustriert wurde das Spiel von Steffen Boiselle, dessen Cartoon-Reihe „100% Pfälzer“ wöchentlich in der RHEINPFALZ am SONNTAG erscheint.

Direkter Austausch mit den Entwicklern möglich

Doch nicht nur Kartenspiele stehen auf dem Programm, auch etliche Brettspiele können entdeckt werden. Für Stefan Kehrer ist der Spieletag im Mehrgenerationenhaus auch eine wichtige Plattform für Spieleautoren und -autorinnen. Diese könnten dort ihre Konzepte präsentieren und im direkten Austausch mit den Besuchern ein wertvolles Feedback für ihre Entwicklungen erhalten. Ein weiteres zentrales Anliegen der Veranstalter sei es, mit Hilfe der Spiele die pfälzische Identität sowie die kreative Nutzung der regionalen Sprache und des Humors zu bewahren. Kehrer selbst hat bis dato noch keine Spiele entwickelt, aber vielleicht für die Zukunft schon die eine oder andere Idee in petto.

Der Spieletag biete somit eine Win-win-Situation für alle Beteiligten: Während die Autoren ihre Ideen erklärten, könnten die Besucher die verschiedensten Spiele testen und den Erfindern Rückmeldung geben. Zusätzlich sollen kleine Wettbewerbe und Familienrunden für Unterhaltung sorgen.

Info

„Ebbes spiele geht immer“ am Samstag, 18. April, von 10 bis 20 Uhr im Mehrgenerationenhaus in Ramstein (Landstuhler Straße 8a). Der Eintritt ist frei.

