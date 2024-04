Noch lädt der Blick aufs Thermometer nicht zum Sprung ins kühle Nass ein. Doch bereiten sich die Freibäder im Landkreis bereits auf die bevorstehende Saison vor. Anschwimmen soll im Mai möglich sein.

Den Startschuss in die Freibadsaison im Landkreis will das Waldfreibad in Rodenbach geben: Dort beginnt der Badebetrieb am Donnerstag, 9. Mai. Wartungsarbeiten an der Chlorgasanlage sowie an der Mess- und Regelanlage seien bereits durchgeführt worden, berichtet Ralf Schwarm, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Weilerbach. Schäden an den Fliesen seien behoben und die Becken gereinigt worden. Lediglich kleinere Korrekturarbeiten im Becken stünden noch aus.

Die kleinsten Besucher dürfen sich auf ungetrübten Badespaß freuen. „Der Bauzaun aus der letzten Saison ist weg“, sagt Schwarm. Sowohl die Eintrittspreise als auch die Öffnungszeiten (täglich 9 bis 20 Uhr) bleiben unverändert. Mit akutem Personalmangel habe man derzeit nicht zu kämpfen: „Fachkräfte und Aufsichtspersonal sind zum jetzigen Stand ausreichend vorhanden“, informiert der Bürgermeister. Nur an der Kasse sei noch eine Stelle zu besetzten, dort könne es zu Engpässen kommen.

Miesau: Kioskumfeld neu gestaltet

Das Miesauer Waldwarmfreibad öffnet am Samstag, 11. Mai, teilt Fachbereichsleiter Andreas Traumer mit. Über den Winter habe man das Kioskumfeld neu gestaltet. Ein großer Unterstand wurde gebaut. Außerdem wurde die Schwimmbadtechnik erneuert und zwei barrierefreie Parkplätze im Eingangsbereich neu gestaltet. Die Eintrittspreise wurden zur neuen Saison etwas erhöht. Das sei nicht zu vermeiden gewesen, sagt Traumer. Für eine Tageskarte zahlen Erwachsene statt 2,50 Euro nun drei Euro. Zehnerkarten kosten 23 Euro, Saisonkarten für Kinder und Jugendliche 40 Euro, für Erwachsene 70 Euro und für Familien 110 Euro.

In der Vorsaison bis 30. Juni kann von 9 bis 19 Uhr geschwommen werden, in der Hauptsaison ab 1. Juli bis voraussichtlich Anfang September bis 20 Uhr. Um den Fachkräftemangel zu kompensieren, benötigt das Bad einen Dienstleister zur Unterstützung. Zudem mangele es an Kassen- und Badeaufsichtskräften, erklärt Traumer.

Hochspeyer: Preise stehen noch nicht fest

Ebenfalls am Samstag, 11. Mai, beginnt der Badebetrieb in Hochspeyer. Ab 9 Uhr wartet das kühle Nass auf die Besucher. Montags hat das Bad von 12 bis 20 Uhr geöffnet. Dienstag bis Sonntag sowie an Feiertagen ist von 9 bis 20 Uhr offen. An Tagen mit schlechtem Wetter werden die Öffnungszeiten reduziert: Dann kann montags von 17.30 bis 19.30 Uhr und von dienstags bis sonntags jeweils von 9 bis 11 und von 17.30 bis 19.30 Uhr geschwommen werden.

Der Ortsgemeinderat berät am 7. Mai über die Eintrittspreise für die bevorstehende Schwimmzeit. „Möglicherweise wird über eine moderate Erhöhung der Tages- und Elferkarten entschieden“, teilt Ortsbürgermeister Dominic Jonas mit. Unverändert sollen die Preise für Saisonkarten bleiben. Auch in Hochspeyer ist Personalmangel ein Thema. Aktuell sei man noch auf der Suche nach einem Fachangestellten für Bäderbetriebe.

Landstuhl und Trippstadt: Neuer Spättarif

Wenige Tage später, am Mittwoch, 15. Mai, öffnen das Landstuhler Naturerlebnisbad und das Trippstadter Warmfreibad. Beide sind montags von 12 bis 20 Uhr sowie dienstags bis sonntags von 11 bis 20 Uhr geöffnet. Die Preise für Tageskarten für Erwachsene wurden um 50 Cent erhöht und die Preise für Zwölfer- und Zehnerkarten entsprechend angepasst. Die Preise für die Saisonkarten im Warmfreibad Trippstadt wurden an die des Landstuhler Naturerlebnisbads angeglichen.

Künftig wird es einen Spättarif in beiden Bädern geben. Dieser soll drei Stunden vor Ende der Öffnungszeiten gelten. „Damit wollen wir einen neuen Kundenkreis anwerben und gleichzeitig ein Signal neben der Preiserhöhung setzen“, erläutert Nicole Meier, Beigeordnete der Verbandsgemeinde Landstuhl. Im Landstuhler Bad beträgt der Spättarif für Erwachsene zwei Euro – die Tageskarte kostet vier Euro. Kinder und Jugendliche zahlen im Spättarif nur einen Euro. In Trippstadt zahlen erwachsene Spätbesucher statt fünf Euro nur drei, Kinder und Jugendliche 1,50 statt 2,50 Euro. Angespannt sei zwar die Personalsituation, doch in beiden Freibädern verfüge man über ausreichend Fachpersonal, informiert Meier.

Otterberg: Arbeiten am Kassenhäuschen

„In Abhängigkeit der Witterung ist der Saisonstart zum Pfingstwochenende angedacht“, sagt Werner Laubscher, Vorstand der Technischen Werke Otterberg. Zur Saisoneröffnung ist Freitag, 17. Mai, angepeilt. Bis dahin sollen noch Sanierungsmaßnahmen am Kassenhäuschen erfolgen. Es soll neue Fenster erhalten und die Fassade soll neu verputzt werden. Das Wasser wurde bereits ins Becken eingelassen. Preise und Öffnungszeiten sollen unverändert bleiben: Erwachsene zahlen vier Euro für die Einzelkarte, ermäßigt zahlen berechtigte Personen, darunter Schüler, Studenten und Schwerbehinderte, nur zwei Euro. Ein Feierabendtarif nach 18 Uhr wird ebenfalls angeboten.

Mehlingen und Alsenborn peilen Pfingstsonntag an

Wohl als letzte Bäder im Kreis Kaiserslautern werden jene in Mehlingen und Alsenborn in die Saison starten: An Pfingstsonntag, 19. Mai, öffnen diese ihre Tore. Im Schwimmbad Alsenborn kann an Montagen und Dienstagen von 12 bis 20 Uhr, an den anderen Tagen von 9 bis 20 Uhr gebadet werden. Erwachsene zahlen für eine Einzelkarte vier statt wie im Vorjahr 3,50 Euro. Der Preis für die Zwölferkarte wurde von 35 auf 40 Euro angehoben. Familien müssen für eine Saisonkarte künftig 20 Euro tiefer in die Tasche greifen.

In Mehlingen wird der Badespaß ebenfalls teurer. Jugendliche und Erwachsene zahlen mit zwei beziehungsweise drei Euro fortan 50 Cent mehr. Die Preise für Zwölfer- und Dauerkarten wurden in allen Kategorien um fünf Euro angehoben. „Wir erweitern das Angebot an Schwimmkursen“, kündigt der Erste Beigeordnete Bernd Wetz außerdem für das Mehlinger Schwimmbad an.