In Frankelbach gibt es einen zweiten Ortsbürgermeisterkandidaten: Mario Geserick tritt als Einzelbewerber an.

Der 44-jährige Innendienstleiter fordert damit den langjährigen Ortsbürgermeister Hans-Peter Spohn heraus, der gerne eine weitere Amtszeit dranhängen würde.

Geserick wohnt seit Dezember 2008 in der kleinen Lautertalgemeinde. Aufgewachsen ist er in Coswig in Sachsen-Anhalt. Nach Stationen in Baden-Württemberg ging es dann aus beruflichen Gründen für ihn in die Pfalz. „Nach nunmehr fast 16 Jahren ist Frankelbach mittlerweile meine zweite Heimat geworden“, meint der Kandidat.

Um die Position als Ortsbürgermeister bewirbt er sich nun, weil er die Zukunft des Dorfes positiv mitgestalten wolle. „Mir ist es ein Anliegen, den Zusammenhalt und die Gemeinde aktiver und attraktiver zu gestalten“, hebt Geserick hervor.