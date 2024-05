Die Freie Wählergruppe Hochspeyer (FWG) geht mit Klaus Schuler an Position eins ihrer Ortsgemeinderatsliste in die Kommunalwahl, die am 9. Juni stattfindet.

Klaus Schuler, der Spitzenkandidat der FWG in Hochspeyer, ist auch gleichzeitig der Vorsitzende der Ortsgruppe. Der ehemalige Hausmeister der Münchhofschule, der seit 2019 in Rente ist, löste im Juni 2020 Heinz Lahmers als Vorsitzender ab. „Auf die Mannschaft kommt es an“, sagt er und meint damit die Kandidaten der Liste, die laut Schuler eine „gute Mischung aus junger Generation, Engagement und Erfahrung“ seien. Zu den Erfahrenen gehört zum Beispiel sein Vorgänger Lahmers, der auf Platz fünf kandidiert. Indem die FWG, die momentan fünf der 20 Gemeinderatssitze innehat, die Interessen des Ortes in den Fokus stelle, wolle sie sich für ihren Heimatort und die Demokratie einsetzen. Ein Kandidat für das Amt des Ortsbürgermeisters wurde von der FWG nicht aufgestellt.

FWG-Gemeinderatsliste

1. Klaus Schuler, 2. Bernd Kitter, 3. Karola Labenski, 4. Wolfgang Labenski, 5. Heinz Lahmers, 6. Jürgen Guth, 7. Vitus Wagner, 8. Sonja Schuler, 9. Gerhard Scherer, 10. Leana Lahmers, 11. Hans Peter Schulz, 12. Gerhard Heinrich, 13. Emil Engel, 14. Helga Mühlen, 15. Edelgard Geiger, 16. Franz Vogel, 17. Ulrike Spedden, 18. Kai Schlosser, 19. Carsten Ruby, 20. Silvia Ruby