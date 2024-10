Die Straße zwischen Steinwenden und Ramstein-Miesenbach, die L363, wird ab Dienstag, 22. Oktober, für den Verkehr voll gesperrt werden. Das teilt der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Kaiserslautern mit. Bereits am Montag würden Vorbereitungen dafür getroffen werden. Der Grund für die Sperrung: Die Fahrbahndecke der Landesstraße wird zwischen dem Bahnübergang am Ortsausgang von Steinwenden bis zur Einmündung „Am Großacker“ in Ramstein-Miesenbach erneuert. Auch der parallel zur Straße verlaufende Radweg erhalte in diesem Zuge eine zusätzliche Asphaltdeckschicht. Der LBM setzt drei Wochen für die Arbeiten an. Es hänge jedoch von der Witterung ab, ob dieser Zeitplan eingehalten werden könne. Der Verkehr wird während der Bauphase umgeleitet. Die Strecke verläuft aus Richtung Landstuhl oder Spesbach kommend über die L356, weiter auf die K9 durch Weltersbach bis nach Steinwenden und umgekehrt. Für die Radfahrer werde ebenfalls eine Umleitungsstrecke ausgeschildert. 1,1 Kilometer werden saniert, die Kosten dafür betragen laut LBM rund 205.000 Euro.