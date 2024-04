Die Wählergruppe Heintz geht bei der Kommunalwahl am 9. Juni mit Thomas Heintz als Spitzenkandidat ins Rennen um die Sitze im Rat der Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau.

Die Wählergruppe (WG) Heintz, die im November 2018 von den früheren SPD-Mitgliedern Thomas Heintz und seiner Frau Francesca Wagner-Heintz gegründet wurde, trat bei der letzten Kommunalwahl 2019 zum ersten Mal mit einer eigenen Liste an – und schaffte auf Anhieb ein passables Ergebnis: Francesca Wagner-Heintz ist seither Fraktionsvorsitzende im Verbandsgemeinderat, wo die WG Heintz vier Mandate hat. Thomas Heintz führt die fünfköpfige Fraktion im Ortsgemeinderat Bruchmühlbach-Miesau an. Bei den Kommunalwahlen am 9. Juni kandidiert der 62-jährige, pensionierte Polizeibeamte aus Vogelbach für den Verbandsgemeinderat auf Listenplatz eins. Seine 57-jährige Ehefrau – von Beruf Einzelhandelskauffrau und aktuell ehrenamtliche Beigeordnete der Verbandsgemeinde – folgt auf Platz zwei.

Lambsborn erstmals vertreten

Ebenfalls Beigeordneter und derzeit stellvertretender Fraktionschef im VG-Rat ist Michael Haack, der auf Position drei antritt. Der 56-Jährige ist von Beruf Landwirtschaftsmeister und hat einen Hof in Martinshöhe. Aus der Landwirtschaft stammt auch William Gortner, der auf Platz vier der Liste steht. Mit dem 36-jährigen Gortner ist erstmals auch ein Lambsborner in der WG Heintz vertreten.

Insgesamt finden sich zwölf Namen auf der Liste: Auch das einstige SPD-Urgestein Harald Hübner, ebenfalls zur WG Heintz gewechselt, kandidiert erneut für den VG-Rat. Der frühere Konrektor der Adam-Müller-Schule steht auf Platz sechs und ist mit 81 Jahren der Älteste auf der Liste. Auf Position sieben steht Peter Palm, der als Fachkraft für betriebliche Suchtprävention tätig ist. Der 61-Jährige will außerdem Ortsbürgermeister von Martinshöhe werden und kandidiert dort für die Wählergruppe Haack.

Mehr als die Hälfte der Personen auf der Liste seien nicht Mitglied in der WG Heintz, sondern kandidierten als „interessierte Bürger“, teilen Thomas und Francesca Wagner-Heintz mit und sind überzeugt: „Uns ist es gelungen, eine ausgewogene Mischung aus erfahrenen Kommunalpolitikern und neuen Kandidaten zusammenzubekommen.“

Liste WG Heintz

1. Thomas Heintz, 2. Francesca Wagner-Heintz, 3. Michael Haack, 4. William Gortner, 5. Michael Hirsch, 6. Harald Hübner, 7. Peter Palm, 8. Kerstin Theis, 9 . Udo Bold, 10. Frank Litty, 11. Stephan Manuel, 12. Wolfgang Hilbert.