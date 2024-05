Der Countdown läuft bei der Katholischen Vereinskapelle (KVK) Enkenbach: Von Donnerstag bis Sonntag lädt sie zur Feier ihres 100-jährigen Bestehens auf das Sportplatzgelände des SV Enkenbach in der Heidestraße 33 ein.

Eröffnet wird das Programm am Donnerstag, 30. Mai, um 16 Uhr mit einer Kindershow von Volker Rosin. Im Vorprogramm unterhalten ab 15 Uhr Three4Music und der TPSV. Das Abendprogramm eröffnet um 18 Uhr die Katholische Vereinskapelle und Kabarettist und Musiker Ramon Chormann. Um 20 Uhr folgt der Auftritt der jungen BRASSers-Band, bestehend aus Mitgliedern des Landesjugendblasorchesters Rheinland-Pfalz. Der Freitag beginnt um 17 Uhr mit Die Toten Hasen, The Journey Experience, Fused – die Rockfeinschmecker und Musik von Queen mit Valentin L. Findling. Den Samstag gestaltet ab 20 Uhr die Münchner Wies’n-Kapelle Josef Menzl. Vorher spielen ab 15 Uhr der Werkvolk-Fanfarenzug Bann, die Gesangvereinskapelle Rockenhausen, das Blasorchester Lemberg und der Musikverein Harmonie Minfeld. Den Abschluss macht die Formation Riesling Böhmische am Sonntag ab 11 Uhr mit dem musikalischen Frühschoppen.