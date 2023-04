Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Seit Dienstag hielt er Polizei und Bevölkerung in Atem: der Mann, der in Weilerbach seine 60-jährige Mutter und ihren 65-jährigen Lebensgefährten getötet haben soll. Am Donnerstagnachmittag hat er sich selbst gestellt – die Erleichterung war allerorten groß.

Kurz vor 14 Uhr taucht der 38-Jährige, der auch für Brände in Erzenhausen und Mackenbach verantwortlich sein soll, in der Kaiserslauterer Polizeiinspektion 1 in der Gaustraße