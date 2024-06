Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

An dieser Stelle finden Sie Statistiken von 23degrees.

Dafür zieht Roger Bier für die Grünen in den dadurch vier Parteien umfassenden Stadtrat ein. Ein Vierteljahrhundert trat Bündnis 90/Die Grünen nicht bei den Kommunalwahlen an. Nun entfielen 5,3 Prozent der Stimmen auf die Partei.

Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

An dieser Stelle finden Sie Statistiken von 23degrees.

Auch die Mannschaft, die die CDU im Stadtrat künftig vertritt, bleibt weitestgehend gleich. Lediglich Nadja Droegemüller wird neu ins Gremium einziehen. Da aber Ralf Hechler an erster Stelle der Gewählten steht, als Stadtbürgermeister jedoch in anderer Funktion dem Rat angehören wird, kann für ihn mit André Munzinger-Zimmer ein weiteres neues Gesicht nachrücken.

Für die CDU in Ramstein-Miesenbach ändert sich durch die Stadtratswahl fast nichts: 62,7 Prozent der Stimmen erreichte sie diesmal, 62,5 Prozent waren es 2019. Damit gehen 15 der 24 Sitze an die Christdemokraten.

Wahlen Rheinland-Pfalz 2024: So hat die Pfalz gewählt

Verfolgen Sie live den aktuellen Stand der Auszählungen in unseren interaktiven Karten und Grafiken: Oberbürgermeister, Bürgermeister, Gemeinderäte, Kreis- und Stadträte, Bezirkstag - bei den Wahlen am 9. Juni könnte die Kommunalpolitik in Rheinland-Pfalz umgekrempelt werden. Foto: dpa /Jacob Schröter