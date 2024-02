Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Hauseigentümer in Landstuhl müssen tiefer in die Tasche greifen. Der Hebesatz der Grundsteuer B steigt auf 752 Prozent. Auch auf Gewerbetreibende und Hundehalter kommen Mehrkosten zu. Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am Dienstag die entsprechende Satzung – gegen die Stimmen der FWG – beschlossen.

Die Anhebung der Steuerhebesätze wurde schon mehrmals thematisiert. Stadtbürgermeister Ralf Hersina (SPD) wies darauf hin, dass gemäß den Vorgaben des Ministeriums des Innern