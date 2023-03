Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In der Römerstraße und den davon abzweigenden Verkehrswegen möchte Ortsbürgermeister Willi Mühlberger eine Tempo-30-Zone einrichten lassen. Ein beschilderter Spielstraßen-Abschnitt in der Rosenstraße müsste aus der Sicht der Verwaltung dafür allerdings entfallen. Von einer emotional aufgeheizten Debatte in der Ratssitzung am Montagabend berichtet der Ortschef auf Anfrage.

Der Streit schwelt schon länger. So hatte Ratsmitglied Heinz Rahm in der Sitzung des Ortsgemeinderates am 26. Oktober gegen den Vorschlag des Bürgermeisters Stellung