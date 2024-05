Sturmtief „Katinka“ sorgte für heftige Regenfälle in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Viele Einsatzkräfte aus ganz Deutschland waren im Einsatz, um gegen die Wassermassen vorzugehen. Ehrenamtliche Helferinnen und Helfer des Technischen Hilfswerks (THW) Speyer waren in Zweibrücken und Merzig aktiv.

Vollgelaufene Keller und Tiefgaragen, Flüsse, die über die Ufer traten, und Straßenzüge, die unter Wasser standen: So zeichnete sich das Bild der vergangenen Tage in vielen Städten und Gemeinden im Saarland. Die Expertinnen und Experten des THW Speyer wurden laut THW-Sprecherin Katharina Garrecht am Freitag mit der Großpumpe „Hannibal“ in das Hochwassergebiet bei Merzig alarmiert. Dort schlossen sie sich mit anderen Pumpeinheiten zusammen, die unter der Führung von Speyerer Einsatzkräften zwei Pumpwerke mit Pumpleistung unterstützte und Straßenzüge trockenlegte.

Der anhaltende Regen habe diese Aufgabe nicht einfach gemacht. Trotzdem sei der Einsatz erfolgreich verlaufen, freuen sich die Verantwortlichen des THW. „Die Zusammenarbeit mit den örtlichen Einsatzkräften, insbesondere der Feuerwehr, war hervorragend und die Unterstützung durch die örtlichen Ehren- und Hauptamtlichen THW-Kräfte war sehr gut. Das Konzept Fachzug hat sich erneut bewährt“, resümiert Andreas Garrecht, der als Einsatzleiter aus Speyer den Fachzug führte.

In Zweibrücken unterstützten Speyerer Kräfte laut Meldung mit Licht und halfen beim Befüllen und Verbauen von Sandsäcken. Zwei Einsatzkräfte halfen dort bei der Verpflegung. Insgesamt waren rund 30 Einsatzkräfte aus Speyer im Einsatz.

Am Montagvormittag endete der Einsatz im Saarland. „Die Lage hat sich noch nicht entspannt, auch in Speyer werden erneut Gewitter erwartet“, so Matthias Fahrnbach, THW-Ortsbeauftragter. „Wir sind bereit, erneut auszudrücken, wenn unsere Hilfe gebraucht wird.“