Die Grünen haben ihre Liste für die Wahl des Weilerbacher Verbandsgemeinderates am 9. Juni zusammengestellt. Angeführt wird sie vom Fraktionsvorsitzenden Martin Espen.

Zehn Namen stehen auf der Liste, die die Grünen in ihrer Wahlversammlung beschlossen hat. Als „klein, aber fein“ charakterisiert sie Jonas Wolf, Vorstandssprecher des Weilerbacher Ortsverbandes. Jeder Bewerber darauf sei sehr engagiert und bereit, sich einzubringen. „Das ist unsere Stärke in der Verbandsgemeinde“, findet Wolf. Er selbst ist erst auf dem fünften Platz zu finden. Da der 37-jährige Bauingenieur auf der Kreistags- und Ortsgemeinderatsliste der Grünen vordere Plätze einnehme, sollten andere ebenso eine Chance bekommen, begründet er das. Zudem sei das Ganze ein Ehrenamt und Freizeit nicht unbegrenzt vorhanden.

Martin Espen auf Platz eins ist 2022 für Markus David in den Rat und als Fraktionssprecher nachgerückt. Der 61-jährige Heilpraktiker stammt aus Weilerbach, sitzt dort auch im Ortsgemeinderat.

Die Grünen hoffen auf einen vierten Sitz

Ihm folgt Peter Hülsewede nach, der wie Jonas Wolf Vorstandssprecher im Ortsverband Weilerbach ist. Der 67-Jährige ist nach der bislang letzten Kommunalwahl in die Partei eingetreten. Ratserfahrung in Weilerbach konnte er bislang nicht sammeln. Das gilt auch für die Kandidatinnen auf Platz vier und fünf: Katharina Schwarzbach, 40 Jahre und Ärztin, und Hilde Jenet-Heinz, 66-jährige Heilpädagogin. Bei der Anzahl der Sitze im Verbandsgemeinde- und im Weilerbacher Ortsgemeinderat „sind die Ressourcen eben nicht so groß, auf die wir zurückgreifen können“, stellt Wolf in Hinblick auf so einige neue Gesichter auf der Liste fest. Verbandsgemeinderatsmitglied Anne-Marie Heinicke sowie Ortsgemeinderats- und Kreistagsmitglied Doris Siegfried stehen hinten auf der Liste, weil sie sich entweder auf die Ortsgemeindepolitik konzentrieren oder kürzertreten wollen.

Derzeit haben die Grünen im Verbandsgemeinderat Weilerbach drei Mandate. Falls ein vierter Sitz hinzukäme, wäre das ein Erfolg, meint Wolf.

Die Grünen-Liste

1. Martin Espen, 2. Peter Hülsewede, 3. Katharina Schwarzbach, 4. Hilde Jenet-Heinz, 5. Jonas Wolf, 6. Alexandra Wolf, 7. Michael Bissinger, 8. Mona Dellbrügge, 9. Doris Siegfried, 10. Anne-Marie Heinicke